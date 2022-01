Paypal serait en passe de développer sa propre cryptomonnaie !

En ce début d’année 2022, il semblerait que le monde de la cryptomonnaie frémisse de plus en plus… Nous entendons beaucoup parler de bitcoins, dogecoins, ethereum et autres monnaies cryptographiques. Ces monnaies virtuelles ont l’étonnant pouvoir de permettre à certains investisseurs de devenir riches, très riches ! Comme pour tout investissement financier, elles peuvent aussi ruiner ceux qui achètent ces monnaies. Toujours est-il qu’elles attisent l’intérêt de certains milliardaires comme Musk, qui avait fait flamber le dogecoin en quelques tweets. Et il semblerait que le géant du paiement en ligne sécurisé Paypal aimerait bien se lancer également dans la cryptomonnaie, et créer sa propre monnaie virtuelle. On vous explique tout !

Paypal c’est quoi déjà ?

Paypal a été fondé en 1998 par Ken Howery, Max Levchin, Luke Nosek, Peter Thiel et Jack Selby. A l’époque, Paypal se présentait comme un service de paiement qui proposait une alternative aux paiements en carte bancaire ou par chèque. En 2002, Paypal devient une filiale d’Ebay et permet de faire des enchères plus facilement. Mais c’est aussi un moyen facile et sécurisé de faire des virements entre personnes, pour recevoir le produit de vente, ou acheter à des particuliers. Depuis 2015, Paypal et Ebay ne sont plus attachés l’un à l’autre, même si le paiement par cette voie reste possible sur Ebay. Par ailleurs, Paypal se classe aujourd’hui au 104ème rang des 500 entreprises américaines ayant les plus gros chiffres d’affaires.

Paypal et la cryptomonnaie actuellement

En 2021, Paypal comptait 392 millions de comptes actifs; vous avez donc probablement vous aussi votre compte Paypal. L’année dernière, la firme américaine se concentrait sur deux axes principaux :

Permettre les paiements en cryptomonnaies pour certains achats aux Etats-Unis.

pour certains achats aux Etats-Unis. Déployer de nouveaux outils pour les comptes inactifs.

Nous nous intéresserons donc au premier axe choisi par Paypal. Et cela n’a apparemment pas traîné puisque les Anglais peuvent désormais payer en Bitcoins ou Ethereum. Mais, il est également possible pour eux d’acheter ces cryptomonnaies directement sur la plateforme, et même d’en échanger. Un premier appel du pied aux cryptomonnaies qui ne devrait donc pas s’arrêter en si bon chemin.

Bientôt la création d’une cryptomonnaie ?

Si la plateforme propose déjà (au Royaume-Uni), l’achat et la vente de jetons, elle ne veut pas se limiter au pays, ni aux transactions avec des cryptomonnaies existantes. Le but de Paypal étant de créer sa propre cryptomonnaie, un stablecoin, donc une devise adossée à une monnaie existante, qui sera probablement le dollar américain (ou l’euro). C’est en tout cas ce que confirme Jose Fernandez da Ponte, le vice-président en charge de l’activité crypto de l’entreprise. Pour le moment, Paypal souhaite « explorer l’opportunité », ce qui ne l’empêche pas de travailler sur le dossier… D’ailleurs, quelques traces du Paypal Coin existeraient déjà sur l’application pour Iphone… Ce qui sous-entend que la monnaie adossée à cette monnaie serait bien le dollar américain.

Le vice-président explique que ces indices sont le résultat d’un hackathon. Ce qui en d’autres termes, rendrait ces fonctions totalement provisoires. José Fernandez Da Ponte explique qu’il n’a pas encore trouvé de stablecoin suffisamment solide pour les paiements. Et que pour lancer cette cryptomonnaie Paypal, ils doivent tout miser sur la sécurité pour les utilisateurs, l’un des points forts originels de la firme américaine… A suivre donc, mais ne dit-on pas qu’il n’y a pas de fumée sans feu ?