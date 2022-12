Chaleur fatale : des serres chauffées en minant de la cryptomonnaie, « une invention neutre en carbone »

Aujourd’hui, tout passe par le numérique. Nous envoyons des mails et non plus des courriers, des MMS en guise de carte postale, nous déclarons nos impôts, faisons nos comptes ou consultons nos dossiers médicaux en ligne. Et nous payons en Bitcoins, une monnaie virtuelle et bien évidemment numérique. Mais le passage au tout numérique n’est pas sans conséquence pour l’environnement. Faire tourner d’énormes serveurs informatiques ou miner des cryptomonnaies requiert de grosses ressources informatiques. Ces serveurs ou mineurs de bitcoins consomment de l’électricité et dégagent beaucoup de chaleur accentuant chaque jour un peu plus, le réchauffement climatique. Aux Pays-Bas, le minage des cryptomonnaies et la chaleur dégagée permettent de chauffer des serres de tulipes, fleur nationale de la Hollande évidemment ! Découverte.

Les tulipes hollandaises, une institution

Pour admirer le plus beau parc de tulipes d’Europe, c’est à Keukenhof qu’il faut vous rendre. Dans ce parc, plus de 7 millions de bulbes sont plantés chaque année. Le parc floral s’étend sur 32 ha et est à admirer de mars à mai, période de fleurissement des tulipes, plantées en pleine terre. Mais la tulipe représente également un enjeu économique pour les Pays-Bas qui sont les premiers producteurs et exportateurs de tulipes au monde. Et ces milliards de tulipes exportées toute l’année poussent sous serre une bonne partie de l’année. Des serres qu’il faut donc chauffer et qui, par conséquent, consomment de l’énergie en gigantesque quantité, le climat des Pays-Bas n’étant pas toujours clément !

Le Bitcoin au secours de la planète ?

Étrange lorsque l’on sait qu’une seule transaction de cryptomonnaie nécessite 77 kWh et qu’il y a des milliards de transactions effectuées chaque jour ! L’idée vient de l’entreprise Bitcoin Brabant, spécialiste en cryptomonnaie, qui propose de récupérer la chaleur des ordinateurs produite par le minage des cryptomonnaies pour chauffer les serres de tulipes hollandaises. Selon l’inventeur, cette opération est totalement neutre en carbone. Elle permet aux cultivateurs de faire des économies d’énergie « fossile » et aux mineurs de bitcoins de réduire leur empreinte environnementale.

Pourquoi cette invention devrait être généralisée ?

L’entreprise Bitcoin Brabant a installé six mineurs de cryptomonnaie capables de produire suffisamment de chaleur pour alimenter une serre de tulipe. Entre l’air ambiant et l’air généré par les serveurs, il y a une différence de 20 °C. De quoi suffire pour chauffer les serres. Le producteur de fleurs n’a plus besoin de chauffer sa serre et réalise de grosses économies d’énergie. Le minage de cryptomonnaie est connu pour son côté très énergivore, mais chez Bitcoin Bloem (marque du groupe Bitcoin Brabant), c’est déjà un problème étudié avec soin.

Ils ont déjà installé des panneaux solaires sur les toits des serres par exemple, leur permettant aussi de limiter le recours aux énergies fossiles. Cet échange de bons procédés serait même à « carbone négatif » si l’on en croit le directeur de Bitcoin Brabant, Bert De Groot. Drôle de collaboration, mais le processus est intéressant et innovant, car deux domaines radicalement opposés s’unissent finalement pour la planète. Les tulipes qui aident les bitcoins et les bitcoins qui chauffent les tulipes, du jamais vu, mais une idée à creuser peut-être ?