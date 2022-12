« Comme une bouillotte », un ingénieur dévoile une invention « low-tech » pour protéger les serres du gel

Les premiers jours de décembre furent très froids, voire glacials dans certaines régions de France. Le samedi 17 décembre 2022 a même été le jour le plus froid en France depuis le 28 février 2018. Depuis quelques jours, la pluie a remplacé la neige et les températures se sont radoucies. Celles et ceux qui possèdent une serre dans leur jardin ont probablement fait quelques prières pour que les plantes se trouvant à l’intérieur ne passent le cap des températures négatives. Effectivement, par de très froides températures, une serre peut geler et vous faire perdre tous vos espoirs de légumes au printemps. Il existe quelques astuces simples pour éviter le gel de votre serre en hiver et nous allons faire le tour de la question !

Pourquoi l’intérieur d’une serre peut-il geler ?

Le premier réflexe consiste évidemment à rentrer sous serre les plantes qui craignent le gel comme les géraniums, par exemple, et ce, dès l’automne pour qu’elles refleurissent au printemps. Mais à l’intérieur de la serre généralement en verre, il est également primordial de les protéger du froid, notamment à l’aide d’un voile hivernal. Les serres ne sont assurément pas chauffées et la différence entre la température extérieure et celle de l’intérieur de la serre n’est que de 5°C. S’il fait -10°C, la serre affiche donc -5°C et c’est précisément une très mauvaise nouvelle pour vos plantations.

Quelles sont les précautions à prendre pour éviter le gel ?

Le gel se forme en général à cause des courants d’air qui peuvent « passer » dans la serre. Le froid entre généralement par le haut de la serre et s’abat sur les plantes. En installant des étagères sur le haut de la serre pour y ranger vos pots vides ou outils, vous formez un rempart contre les courants d’air ! Vous pouvez aussi utiliser des voiles d’hivernage à suspendre en hauteur pour recouvrir toute la surface ou en disposer sur chaque plante. L’humidité qui peut entrer dans la serre est aussi l’ennemie de vos plantations. Rappelons-nous que l’humidité, c’est de l’eau et que l’eau gèle ! Élémentaire peut-être, mais si vos plantes sont trop humides, elles vont forcément être plus susceptibles de geler. La solution serait donc de ne pas trop les arroser en hiver. Finalement à cette époque, les plantes se mettent en mode « repos » et leurs besoins en eau sont peu importants !

Une serre en plastique plus efficace ?

Si votre serre est en verre, les conseils ci-dessus sont alors à appliquer. En revanche, si vous l’avez choisie en plastique, c’est probablement une bonne idée, car le gel atteint moins les plantes sous serre plastique que celles sous serre en verre. Une serre en plastique permet de limiter le gel à condition que le thermomètre ne passe pas sous les -5°C ! Dans l’optique de protéger une serre plastique du froid, vous pouvez opter pour du papier bulle, des tunnels de forçage ou un film en polyane pour vos plantes au sol. Pour ce dernier, il suffit de le tendre sur toute la surface en hauteur.

La petite astuce supplémentaire pour votre serre !

Luc Muyldermans est un ingénieur installé au Québec, un pays qui connaît le froid polaire durant une bonne partie de l’année. Afin de protéger sa serre du froid, il a une petite astuce qui ne coûte rien du tout, mais qui peut se révéler indispensable tout de même. En effet, pour fabriquer cet antigel de serre, il vous faut juste des bouteilles en plastiques vides et de l’eau. La liste des outils se coche facilement.

Il suffit ensuite de remplir vos bouteilles d’eau à température ambiante. Ensuite, placez-les contre les parois de la serre, de préférence sur la façade orientée au sud et près de vos plantes évidemment. Dès que les rayons du soleil hivernal vont taper sur la serre, l’eau des bouteilles va chauffer et conserver cette chaleur. La nuit, la chaleur de l’eau va se diffuser dans la serre et permettre de maintenir une température « hors gel » qui est vitale pour vos plantes. Pas bête et vraiment pas cher, non ?