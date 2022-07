Un designer invente une serre agricole cinétique, qui s’ouvre et se referme comme une couronne

Certaines innovations sont parfois tout simplement extraordinaires de beauté… Une entreprise britannique, Heatherwick Studio nous donne un aperçu de ses talents avec la Glasshouse, une serre cinétique qui s’ouvre comme une fleur ou comme une couronne. Grâce à un système hydraulique, elle passe d’une serre fermée à une serre totalement ouverte et magnifique. Ce projet ressemble à un gigantesque bijou surdimensionné lorsqu’il est fermé et a été créé pour le National Trust (un organisme de bienfaisance dédié à la conservation du patrimoine en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord). Cette serre est visible dans le Woolbeding Gardens, un domaine historique du West Sussex, en Angleterre. Présentation.

Un design à couper le souffle !

Le designer et fondateur de la société qui a créé ce bijou s’appelle Thomas Heatherwick. Pour réaliser son œuvre d’art, il s’est inspiré des terrariums qui étaient très en vogue à l’époque victorienne. Sa serre cinétique prend la forme de 10 « pétales » individuels qui se composent de verre, d’acier et d’aluminium. Outre la beauté de la structure, elle est avant tout une serre intelligente et innovante et garde bien ses fonctions originelles. C’est-à-dire qu’elle permet de protéger les plantes à l’intérieur de la structure, puis de les laisser à l’air libre les jours où la météo est plus clémente.

Comment ça marche ?

Grâce à un ingénieux système hydraulique, les pétales se déploient et s’ouvrent comme une fleur. Il faut environ 4 minutes pour que la couronne soit complètement formée. Les plantes de la serre sont alors exposées aux rayons du soleil et à la lumière. Et en cas d’orage soudain, il est possible de la refermer rapidement. Pour le créateur, “l’important est de tisser des inventions contemporaines en s’inspirant des décors historiques et avoir la confiance nécessaire pour laisser chacun parler à l’autre”.

Quelles sont les dimensions de cette serre cinétique ?

Cette serre ne trouvera sa place que dans un grand espace pour magnifier son architecture. En effet, elle offre une surface de 141 m² et est actuellement utilisée pour cultiver des plantes délicates et rares, mais aussi de petits arbustes et des bananiers. Cette serre propose en fait un voyage en 12 étapes, de l’Europe à l’Asie, abritant plus de 300 espèces d’arbres et de plantes, inspirée de la célèbre Route de la Soie. Il aura fallu 6 ans aux créateurs pour développer cette serre cinétique en forme de couronne, mais le résultat est magnifique !

“Les jardins et les parcs du National Trust concernent autant l’avenir que le passé. L’incroyable serre Heatherwick dans le nouveau jardin de la route de la soie en est un exemple fantastique – un merveilleux rappel de l’héritage horticole historique auquel nous sommes tous si connectés dans nos jardins aujourd’hui, et en même temps un rappel symbolique de notre engagement et de notre croyance en demain.” Heatherwick Studio

Une autre œuvre d’HeatherWick à découvrir ?

Pour les 70 ans de règne de la reine d’Angleterre SM Elizabeth II, le créateur a fabriqué un arbre géant, qui supporte en fait 350 autres petits arbres. Son projet nommé Tree of Trees, pour l’arbre à arbres est absolument extraordinaire et, à priori visible devant le palais de Buckingham, résidence officielle de Sa Majesté. Cet arbre magique est composé d’une ossature sculptée dans un bois d’origine durable et cache des supports en acier fabriqués à partir de matériau recyclé.

Des petits pots en aluminium marqués du chiffre de la reine accueillent 350 arbres sur 21 mètres de hauteur. Les écoliers du quartier ont participé à cette œuvre d’art monumentale en ajoutant des arbres et des lumières LED pour qu’elle resplendisse même la nuit. C’est juste magnifique, non ?