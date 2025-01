La Jardinière Ariégeoise, une invention ingénieuse contre les limaces et le gaspillage d’eau

Le printemps reviendra bientôt, le 20 mars prochain si tout va bien et signera le retour des végétaux : fleurs, fruits, légumes baignés de soleil. Enfin, je l’espère ! Je n’ai pas encore décidé de l’avenir de mon potager, qui, l’année passée, a été ravagé par des dizaines de limaces affamées ! Je n’ai rien pu y faire, même les pieds de tomates, en pot, ont été attaqués, dévorés, réduits à néant. Alors, lorsque j’ai découvert l’invention de Luc Sariège, ariégeois et inventeur, cela coule de source, de la Jardinière Ariégeoise, je me suis intéressée à ce produit innovant ! Cet ancien bûcheron et maraîcher, a, lui aussi, eu maille à partir avec les nuisibles du jardin. Pour les contrer, il a créé un kit unique, facile à monter, capable de révolutionner nos potagers. Prêt à découvrir comment une simple jardinière peut repousser les limaces, économiser l’eau et faciliter le désherbage ? Allez, je vous raconte tout !

Un système simple, mais diablement efficace

Quand Luc Sariège est arrivé en Ariège, son potager était le lieu de restauration favori des limaces et des campagnols ! Le nouveau propriétaire du potager, lassé de voir ses légumes fondre comme neige au soleil, a pris le « taureau par les cornes ». Après avoir bricolé, testé, ajusté et réajusté, il a imaginé la Jardinière Ariégeoise. Concrètement, le kit se compose de demi-cerceaux en fer pour maintenir une tôle ondulée ou un bac acier, ainsi que des portes en bois aux extrémités. Quant à l’installation, dix minutes suffisent pour qu’elle soit opérationnelle et accueille vos nouvelles plantations. Selon l’inventeur, salades, fraises, asperges ou aubergines… tout y pousse à merveille. Un redoutable barrage à limace, mais ce n’est pas tout ! Découvrons les autres avantages de cette ingénieuse invention.

Une jardinière astucieuse et économique !

Les limaces n’ont plus accès aux plantations, c’est déjà une excellente nouvelle ! Mais, grâce à son design astucieux, l’eau et les nutriments s’écoulent naturellement à travers les portes en bois pour être récupérés dans un conteneur placé en dessous. Une véritable économie d’eau et une gestion en circuit fermé, idéale pour les jardiniers soucieux de l’environnement. L’inventeur qui n’a, à priori, pas encore déposé de brevet d’invention, et qui devrait peut-être y penser, propose son kit à un prix abordable : 20 € par demi-cerceau et 10 € par porte en bois. Un investissement qui se rentabilise rapidement grâce aux récoltes généreuses et à l’absence quasi totale de nuisibles. Vous pouvez retrouver ses coordonnées, sur sa chaîne YouTube, par exemple. Ajoutons que les jardinières sont fabriquées localement à partir de matériaux recyclables, c’est important !

Quels sont les autres secrets de cette Jardinière Ariégeoise ?

Au-delà de l’efficacité contre les limaces et autres prédateurs gourmands, la Jardinière Ariégeoise a été pensée pour le confort du jardinier. Surélevée grâce à des moellons (ou toute autre structure solide), elle évite de se casser le dos en désherbant ou en récoltant ses légumes. Et, elle est aussi très polyvalente puisqu’elle peut se transformer en composteur et enrichir naturellement le sol.

Légère et modulable, il est très aisé de la déplacer en fonction de ses besoins. Une dernière fonctionnalité ? Transformer la Jardinière Ariégeoise en mini-serre, recouverte d’une plaque en plexiglas, par exemple ! Pratique, non ? Plus d’informations : la jardinière ariégeoise (YouTube). Et vous ? Que pensez-vous de cette invention ? Seriez-vous prêts à tester dans votre jardin ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .