Cette serre de jardin, actuellement en promotion, est à moins de 55 € dans cette boutique

Cette année la messe est dite pour mon potager ! Je ne dégusterai ni tomates, ni courgettes, ni concombres du jardin. Tout d’abord, en mai, à l’époque des plantations, il a fait si froid en Seine-et-Marne que les plantations ont été retardées. De plus, cette année, les limaces sont si nombreuses qu’elles dévorent tout au fur et à mesure, malgré les anti-limaces déposés. Ces deux facteurs auront eu raison de ma persévérance : j’abandonne, j’achèterai mes légumes à la ferme pour cet été ! Par conséquent, j’envisage pour l’année prochaine et pour parer toute éventualité de temps pourri et de limaces affamées, l’achat d’une serre de jardin. Au moins mes plantations seront au chaud, hors sol, et j’aurai peut-être le « droit » d’en récolter leurs fruits. J’ai trouvé sur Cdiscount une petite serre de jardin tunnel vendue 52,99 €* au lieu de 59,99 €. Je me dis qu’elle pourrait faire l’affaire pour l’an prochain, je vous la présente.

Quels sont les points forts de la serre de jardin ?

Si je m’intéresse à cette serre de jardin, c’est avant tout pour sa petite emprise au sol, mon jardin n’est pas immense. Avec des dimensions de seulement 2 m de large sur 3 m de long, elle trouverait sa place, cachée derrière l’abri de jardin ! Un premier bon point pour moi. De plus, elle semble facile à monter, comme le serait une tente de camping avec ses armatures en acier, et la toile à fixer par-dessus. J’ai monté tellement de tentes de camping, que cette serre de jardin ne devrait pas me résister. Enfin, elle dispose d’une porte toilée, à glissière, facile à refermer. Sa couleur verte me parait intéressante aussi, pour se fondre dans le décor ! Et, peut-être, passer inaperçue aux yeux de mon mari, qui n’est pas toujours très réceptif à mes lubies de jardinière en herbe !

Pourquoi j’envisage l’installation de cette serre de jardin ?

Comme je vous l’ai dit, j’aimerais beaucoup, l’année prochaine, retrouver le plaisir et la satisfaction de récolter mes légumes. Je vais donc mettre toutes les chances de mon côté avec cette serre en polyéthylène qui laissera passer la chaleur du soleil pour aider mes plantations à devenir fortes contre les limaces. De plus, la matière est résistante à l’eau, ce qui sera un plus si nous devons essuyer autant de pluies que cette année 2024. Avec une hauteur de 2 m du sol au plafond, je devrais pouvoir cultiver toutes sortes de légumes, même en les installant sur une table en hauteur. La serre sera mon rempart anti-limaces pour l’année prochaine, je ne suis pas une adepte de la chasse aux animaux, mais cette année les limaces me sortent par les yeux. J’en retrouve même dans ma véranda, elles nous ont envahis ! Au moins, je pourrai fermer la porte, zippée, avec une fermeture Éclair et regarder les moustiques rester dehors, car les fenêtres sont protégées par des moustiquaires. La serre tunnel me semble idéale pour réaliser mon rêve de potager !

Quelques caractéristiques techniques à connaître

Surface intérieure : 6 m²

Matériaux : toile en polyéthylène 140 g

Dimensions : 2 × 3 × 2 m

Poids : 12,1 kg

Montage : à monter soi-même

Porte enrouleur avec fermeture

Six fenêtres latérales avec moustiquaires

Armature en métal

Toile protection anti-UV

Je vous rappelle le prix de cette serre tunnel de jardin avec la réduction de 8 % : 52,99 €* au lieu de 59,99 € sur Cdiscount. Préparez dès maintenant vos plantations d’hiver, ou comme moi, celles de l’été prochain. Cette idée de serre vous paraît-elle pertinente ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 2 juillet 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une modification de ce dernier par le site vendeur.