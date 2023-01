L’invention d’une serre solaire et écologique pour cultiver des légumes frais toute l’année

Comment cultiver des légumes et des fruits toute l’année dans les pays où les températures chutent de manière vertigineuse comme au Canada ? Produire localement des végétaux comestibles toute l’année, c’est s’assurer une indépendance alimentaire et pouvoir consommer localement toutes sortes de produits frais. Pour parvenir à produire même lorsqu’il fait froid, l’un des seuls moyens est de cultiver sous serre évidemment. Le problème étant que les serres classiques doivent être chauffées électriquement et sont donc très énergivores. L’entreprise Bunzl canada vient de dévoiler un projet de serre à énergie solaire en s’associant avec deux autres entreprises Exceed Solar et AACL pour ce projet innovant. Découverte.

Quel est donc ce projet ?

Ce projet est lancé par l’entreprise Exceed Solar, une jeune entreprise d’Edmonton passionnée par l’environnement et désireuse de proposer des produits ayant un impact environnemental restreint. Le projet se veut révolutionnaire dans un pays où cultiver des légumes en hiver s’avère quasiment impossible. « Nous croyons que l’accès à la nourriture, en particulier aux produits frais, est essentiel pour bâtir des communautés fortes et durables. Nous nous sommes engagés à soutenir les initiatives visant à lutter contre l’insécurité alimentaire et nous espérons que cette nouvelle serre servira de modèle à d’autres communautés. » explique Margo Hunnisett, vice-présidente du marketing et des communications de Bunzl Canada, dans un communiqué. L’idée est donc de proposer un moyen de cultiver en toute saison, sans nuire à la planète et en rapprochant les personnes autour d’un projet nourricier. Belle idée, non ?

Comment fonctionnera cette nouvelle serre solaire ?

La nouvelle serre solaire se dotera d’une technologie de pointe et particulièrement d’un système d’énergie solaire de 1.2 kW, d’une pompe sans conduit de chauffage ni de refroidissement. À ce dispositif viendra s’ajouter un système de surveillance environnemental fondé sur l’IoT (Internet des objets). La serre fournira des produits frais toute l’année, sans impact sur l’environnement et jouera aussi un rôle pédagogique auprès des utilisateurs.

Des ateliers seront ainsi organisés afin de sensibiliser les habitants au bien-fondé de ces nouvelles serres solaires. La construction de la serre doit commencer bientôt et sera opérationnelle dès le printemps prochain. Plus d’informations : bunzlcanada.ca.

Une autre serre solaire à Barcelone

En avril dernier, nous vous présentions le projet d’une serre solaire conçue par des étudiants de Barcelone. Si elle venait à être commercialisée, cette serre permettrait de produire 50 % d’énergie en plus de ce qu’elle consomme. Elle a été construite à partir de pins issus des forêts locales et fait l’objet de nombreuses recherches depuis son installation. L’idée des étudiants est de permettre une certaine indépendance alimentaire, mais également une source de production d’énergie supplémentaire. Parfaitement adaptée pour les tiny-houses ou habitats autonomes, la serre est installée sur deux étages. Au rez-de-chaussée se trouvent les plantes qui peuvent croître jusqu’au premier étage.

Son toit de verre incliné va capter la lumière du soleil pendant la journée puis le relai se fera grâce à des lampes UV et des lumières LED pour que les légumes puissent continuer leur croissance la nuit. La ventilation de la structure est assurée par des fenêtres qui se trouvent à l’avant et à l’arrière du bâtiment. Le système d’irrigation, quant à lui, diffuse des nutriments pour les plantes en continu. Le tout étant, bien entendu, alimenté par des panneaux solaires et ne recourt à aucune autre source d’énergie.