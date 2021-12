Comment choisir un mot de passe (vraiment) sécurisé ?

Aujourd’hui notre vie quotidienne est rythmée par des mots de passe, identifiants, codes secrets etc… Pour créer un compte sur un site internet, il faut un mot de passe… Lorsque l’on veut consulter nos comptes bancaires, il faut un code secret, et idem pour les impôts, la sécurité sociale et bien d’autres encore ! Les mots de passe sont devenus presque indispensables à notre quotidien.

Mais se souvenir de TOUS les mots de passe de TOUS les sites est un peu une hérésie… Du coup, nous avons tendance à mettre notre date de naissance, le nom de notre chien (ou de notre enfant ça dépend) ou encore une date de mariage… Erreur, grave erreur, ces mots de passe sont très facilement piratés par les hackers… On vous explique comment créer un VRAI mot de passe, et comment ne pas l’oublier.

Les mots de passe à bannir pour toujours !

La première règle à suivre est d’oublier les mots de passe faciles ! Cela peut paraître idiot, mais vous êtes nombreux à utiliser des mots de passe comme « 123456 » ou « 000000 » ou « AZERTY » ou encore « LOULOU » … Sachez qu’un hacker mettra moins d’une seconde à déchiffrer ce genre de mots de passe ! Au pire, ce genre de mots de passe peut convenir sur des sites où l’on vous oblige à créer un compte mais sur lequel vous ne laissez jamais de coordonnées personnelles ou pire… bancaires ! NordPass a d’ailleurs listé les mots de passe les plus faciles à hacker… Et c’est assez rigolo !

Au Portugal, l’un des mots de passe les plus utilisés est « Benfica », quant au Royaume-Uni le « fuckyou » ou « Liverpool » tirent leur épingle du jeu ! En Italie, c’est évidemment « Juventus » qui revient le plus souvent… Des pays de footeux ? Vraiment ? En France, le seul mot de passe qui arrive dans le top 10, dans la même catégorie est « Marseille » ! Etonnant non ?

Mais alors comment choisir un bon mot de passe ?

Un mot de passe sécurisé doit contenir au moins une majuscule, des minuscules, un chiffre et un caractère spécial (* / # / + / =). Il est préférable de ne pas mettre le même mot de passe sur tous les sites et d’utiliser la fonction « enregistrement » de votre navigateur… Pour encore plus de sécurité, vous pourrez noter vos mots de passe sur un carnet, mais cela risque d’être un peu fastidieux ! Nous sommes de ceux qui notons nos mots de passe sur un cahier, cela arrive et nous le vivons plutôt bien. C’est une habitude à prendre en fait : un petit répertoire et l’affaire est classée !

Pour sécuriser vos mots de passe, voici quelques règles à respecter :

Changer les mots de passe des sites sensibles tous les trois mois environ

Ne réutilisez jamais un ancien mot de passe, il a pu être trouvé entre temps !

Utilisez un générateur de mot de passe …

Testez votre mot de passe sur un site spécialisé

Choisissez un nombre de caractères situé entre 8 et 12

Certes, il faut soit une mémoire d’enfer pour tout retenir, ou un utiliser le gestionnaire de mot de passe de votre navigateur. Mais, un mot de passe sécurisé est gage de tranquillité et un anti piratage essentiel !

