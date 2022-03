Quels sont les mots de passe les plus piratés et comment sécuriser le vôtre ?

Nous avons tous des dizaines de comptes ou d’applications qui requièrent un mot de passe. Certains les enregistrent dans leur navigateur, d’autres les écrivent minutieusement sur un carnet. Et d’autres font les deux en même temps… Pourtant, il y a des mots de passe que l’on utilise beaucoup et qui sont hyper faciles à trouver pour les gens mal intentionnés. Une société spécialisée en sécurité informatique a scruté plus de 800 millions de mots de passe piratés en 2021, et elle a établi un classement des mots de passe qu’il ne vaut mieux jamais utiliser… Quels sont ces mots de passe ? Comment sécuriser les vôtres ? Décryptage.

Les mots des passe, des remparts contre les pirates

C’est une évidence: si les mots de passe existent, c’est bien pour protéger vos accès, vos coordonnées personnelles et surtout vos coordonnées bancaires. Ils doivent donc être un rempart infranchissable pour les hackers. Personne n’est à l’abri du phishing et non, ça n’arrive pas qu’aux autres ! Le choix d’un mot de passe doit être réfléchi, et il ne faut pas hésiter à en changer de temps à autre. Vous remarquerez que sur certaines applications bancaires, le mot de passe doit être changé au bout de 80 connexions (BNP PARIBAS) et ce n’est pas pour vous embêter, mais pour vous protéger !

Quels sont les mots de passes les plus piratés ?

Sans aucune surprise, les mots de passe QWERTY ou AZERTY arrivent en tête des mots de passe à oublier définitivement. Les suites logiques de chiffres arrivent juste après évidemment ! Ainsi, les 123456 ou 12345678 sont également à bannir de vos carnets de mots de passe. Ensuite, ce sont les noms des villes qui arrivent dans le classement: Paris75000, Marseille13, Lille59 ou votre ville de résidence ? Ce n’est pas une très bonne idée. On oublie aussi sa date de naissance, le mot « password », votre prénom, etc. Attention, parfois vous pouvez voir des publications sur Facebook qui vous demandent le nom de votre chien, la marque et le modèle de votre première voiture… Prudence, si ces publications peuvent sembler anodine, il n’est pas rare que ces données soient demandées pour des « questions secrètes » ou des mots de passe… Et on peut se faire avoir sans même s’en rendre compte !

Comment choisir un mot de passe alors ?

On oublie donc le nom des villes, surtout celles qui ne comportent que 3 ou 4 lettres… Si vous habitez Niederschaeffolsheim, le nom le plus long pour un village alsacien, vous pouvez peut-être le tenter, et encore, pas sûrs ! On oublie aussi les « coucou », « bonjour », « salut », « merci » « jetaime ». Mais également les séries télés comme « lupin », « malcolm » et les mangas ou dessins animés comme « naruto » ou « pokemon » !

Pour choisir un mot de passe sécurisé, plusieurs solutions :

Faire appel à un générateur de mot de passe , comme celui inclus dans Chrome par exemple.

, comme celui inclus dans Chrome par exemple. Utilisez une série de chiffres, lettres majuscules, lettres minuscules et signe de ponctuation comme « Jo58Up*32Na+ ? »

Bon ok, si vous utilisez ces techniques, votre mémoire ne suffira peut-être pas à tout retenir, mais la fonction pour enregistrer les mots de passe pourra grandement vous aider à vous y retrouver. Ne prenez pas à la légère le choix de votre mot de passe, il en va de votre sécurité pour vos comptes bancaires notamment !