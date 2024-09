Comment savoir si on a un logiciel espion sur son téléphone ?

Que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle, vous n’êtes jamais réellement à l’abri. L’espionnage n’est pas seulement industriel, cela peut aussi concerner des personnes lambdas, qu’elles aient, ou non, des choses à se reprocher. L’espion peut être un conjoint, un employeur, ou toute personne qui souhaite suivre vos faits et gestes. Pour ce faire, les « curieux » installent des logiciels d’espionnage, que l’on appelle aussi spyware, sur vos smartphones ou sur vos ordinateurs. Ainsi, ils ont accès à vos déplacements, à vos appels, à vos messages privés et à tous vos mots de passe. Mais, comment repérer les logiciels d’espionnage ? Et, comment les éviter ? Je vous explique tout immédiatement.

Qu’est-ce qu’un logiciel d’espionnage ?

À l’évidence, puisque le but est de vous espionner, les spywares, ou les logiciels pour espionner son conjoint, sont donc installés sur vos appareils, à votre insu. Le spyware, installé sur votre appareil, va littéralement suivre à la trace tous vos faits et gestes, que ce soit sur le net pour certains, ou même dans votre vie privée, pour d’autres. Avec un logiciel espion doté de la géolocalisation, par exemple, vos déplacements seront indiqués, et le cas échéant, votre absence de votre domicile.

Quels sont les symptômes d’un spyware installé ?

Plusieurs considérations doivent vous interpeller si vous les observer sur votre smartphone ou sur votre PC. La première chose qui doit vous inquiéter est un fort ralentissement de la fluidité de votre appareil. Les spywares fonctionnent continuellement « en cache », et utilisent donc la mémoire de votre appareil. En d’autres termes, s’il « rame » plus qu’à l’accoutumée : inquiétez-vous ! La seconde chose à vérifier concerne votre consommation de données (Go) sur votre forfait téléphonique ou Internet. Si vous constatez une consommation anormale alors que vous n’avez pas téléchargé plus que d’habitude, c’est peut-être le signe d’un spyware. Un troisième facteur peut vous indiquer la présence d’un spyware : le déchargement rapide de vos batteries. En effet, le logiciel va consommer, lorsque votre appareil est en veille, et votre charge va fondre plus vite. Enfin, le dernier avertissement potentiel concerne l’apparition de pop-up, de publicités. Ce n’est jamais très bon signe !

Comment vous protéger des spywares ?

Les mesures que je vais vous indiquer concernent tous vos appareils, que vous soyez protégés derrière un anti-virus, ou pas. Les règles sont assez simples à suivre, encore faut-il y penser et ne jamais agir dans l’urgence de la réponse. Ainsi, la règle d’or est de ne JAMAIS télécharger aucun document hors d’un site fiable, comme les sites gouvernementaux, les sites éditeurs de logiciels (Adobe, Office, InDesign, Photoshop, etc) ou l’Apple Store, ou encore le Google Play Store. De plus, lorsque vous recevez un mail ou un SMS, ne cliquez jamais sur un lien douteux qui installerait en quelques instants un logiciel espion sur votre appareil.

Rappelez-vous toujours que les banques, la Sécurité sociale, le service des contraventions, ou encore les mutuelles ne vous enverront jamais de mails pour réclamer vos coordonnées bancaires, et encore moins le code de votre carte bleue. Enfin, limitez les autorisations des applications… Par exemple, votre application bancaire a-t-elle vraiment besoin d’accéder à votre microphone ou à votre géolocalisation ? En restreignant les autorisations, vous réduisez aussi les moyens d’accès des espions potentiels à votre vie privée !