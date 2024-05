Un carnet de mots de passe alphabétique pour les réfractaires des gestionnaires numériques

La dématérialisation des documents nous permet de gagner du temps, mais elle nous expose aussi à une gymnastique de l’esprit quotidienne. En effet, chaque compte créé nécessite un identifiant et un mot de passe pour se connecter. Et, des mots de passe, nous en utilisons plusieurs dizaines chaque jour pour certains. Dans l’absolu, chaque compte devrait posséder un mot de passe différent et sécurisé, mais dans la réalité, nous avons souvent un même mot de passe, pour plusieurs comptes. Ces derniers sont enregistrés sur l’ordinateur pour la plupart, et parfois, à la merci de pirates informatiques ! Je vais vous expliquer comment sécuriser un mot de passe, et pourquoi il est judicieux de les conserver sur un « carnet de mots de passe ». Explications.

Les risques et le choix des mots de passe

Depuis quelques années, les sites demandent la création d’un mot de passe sécurisé qui doit comporter des chiffres, des minuscules, des majuscules et un signe spécial. Ce sera, par exemple, un mot de passe de type : LoveBee77*. Certains sites vous interdisent aussi d’inscrire votre date de naissance, et tous le font pour des raisons de sécurité. Le problème étant que nous entrons chaque fois le même mot de passe, et que, si un hacker le trouve, il a accès à bon nombre de nos comptes ! Pour choisir un mot de passe, méfiez-vous de ceux générés par un logiciel, le hacker pourrait y avoir accès aussi. Attention aussi à l’IA, car, par exemple, Chat GPT peut vous créer des mots de passe, et voici sa proposition : F5*k3BqN!9tY&2jR#. Une personne malveillante pourra donc peut-être obtenir la même réponse que la vôtre, allez savoir ? Enfin, en enregistrant vos mots de passe sur l’ordinateur, si un pirate prend la main sur ce dernier, il aura accès en quelques secondes à toutes vos données. Il lui sera bien plus difficile d’accéder à un carnet papier, et je vous explique pourquoi dans la suite de mon article.

Un carnet de mot de passe papier ?

Nous ne sommes pas tombés sur la tête en vous conseillant d’écrire vos mots de passe dans un carnet ! D’ailleurs, les plus grands services secrets comme la CIA conserve leurs documents ultraconfidentiels sur papier, eux-mêmes sécurisés. Pourquoi ? Eh bien tout simplement, vous avez très peu de risque qu’un pirate informatique s’introduise chez vous pour vous voler votre carnet. Ce qui n’est pas le cas des pirates informatiques, qui, eux, opèrent même à des milliers de kilomètres de chez vous. Cela peut paraître ringard et pourtant, c’est peut-être la solution la plus sécurisée, les carnets de mots de passe (ou wordpass book) pullulent sur Internet et ce n’est peut-être pas un hasard !

Séquence : ma minute de vie !

Au début du mois d’avril, je perdais ma belle-mère d’une maladie foudroyante et me retrouva avec mon mari, dans l’obligation d’organiser la suite ! Très vite, le problème des mots de passe est apparu, car aujourd’hui, tout est sur l’ordinateur, lui-même fermé par un mot de passe ! Comment se connecter alors aux sites des impôts, à la banque, au site Améli.fr, aux comptes de l’eau ou de l’électricité ? Et, c’est un petit carnet qu’elle avait appelé « mes mots de passe » qui nous a sauvé la vie, trouvé, caché dans un tiroir du bureau ! À l’intérieur, tous les accès à tous les comptes possibles, triés par ordre alphabétique, rangés, classés, etc.

Je n’y avais pas pensé avant, et je notais mes mots de passe çà et là, sur mes cahiers de travail en cours… J’ai investi, et je passerai bientôt un peu de temps à le remplir. Mais, ensuite, j’aurai l’esprit tranquille, car j’ai appris aussi que d’un jour à l’autre, nous pouvons ne plus être de ce monde. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

