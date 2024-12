Comment obtenir (ou simplement échanger) la nouvelle Freebox Ultra Rouge ?

Depuis quelques années maintenant, j’ai choisi Free comme fournisseur d’accès Internet, même si cela m’a coûté quelques sueurs froides lors du récent piratage de l’opérateur. La semaine passée, j’ai reçu un e-mail qui m’informait d’une bonne nouvelle cette fois-ci ! Free fête son quart de siècle d’innovations dans le domaine des télécommunications. Nous nous souvenons tous, ou presque, de Xavier Niel, fondateur de Free, qui avait jeté un énorme pavé dans la mare quant au monopole des lignes téléphoniques en 1999 ! Lors de son lancement, Free proposait notamment un accès gratuit à internet via RTC : une révolution ! Vingt-cinq ans plus tard, et pour marque cet événement, l’opérateur a dévoilé une version édition limitée de sa dernière Freebox, la Freebox Ultra, arborant un design rouge transparent unique. Une annonce faite le 3 décembre, à laquelle j’ai immédiatement adhéré ! J’ai donc commandé cette Freebox Ultra rouge, et je vous livre les premiers détails connus, en attendant de l’installer chez moi. C’est parti.

Un design révolutionnaire pour les fans de high-tech

Le moins que je puisse dire c’est que c’est du « jamais vu » chez Free. Avec cette box et pour la première fois de son histoire, Free abandonne le classique blanc et propose une variation colorée de sa Freebox avec ce modèle rouge transparent. Vintage ? Peut-être, car ce « rouge » n’est pas sans rappeler certains produits iconiques comme l’iMac G3 ou la Game Boy Color. Avec cette box Internet, Free assume totalement de s’adresser à un public un brin geek, comme moi. Cet univers geek est d’ailleurs renforcé par certaines fonctionnalités : l’ajout de LED programmables avec six modes d’éclairage, allant du mode respiration à des effets dynamiques comme la pluie ou les ondes, en fait partie. D’après ce qui est annoncé dans le courriel, les options lumineuses, seront accessibles via l’application Freebox Connect, afin d’obtenir une personnalisation unique de votre Box.

Le design, c’est bien, mais quid des performances ?

Ne vous inquiétez, la Box rouge n’est pas qu’une histoire de couleur, les technologies n’ont pas été oubliées. En effet, la Freebox Ultra édition limitée conserve toutes les caractéristiques techniques de la version originale lancée en début d’année. Ainsi, elle est équipée du Wi-Fi 7, la nouvelle génération sans fil, garantissant une connectivité ultrarapide et stable, ce qui n’est pas encore le cas chez ses concurrents. De plus, la fibre symétrique 8 Gbps assure des performances exceptionnelles pour les foyers les plus connectés. La nouvelle version de la Freebox reste un outil idéal pour le streaming, les jeux en ligne, et d’autres activités gourmandes en bande passante. Une pièce au design unique qui conserve toutes ses fonctionnalités ? Elle va faire un carton, mais elle est réservée aux abonnés !

Une offre accessible à tous les abonnés

Pour une fois, c’est une bonne nouvelle qui attend les abonnés Free : cette édition spéciale n’est pas réservée aux nouveaux clients. Et, pourtant, c’est souvent le cas lors d’offres promotionnelles. Dans le cas de la Freebox ultra version geek, les abonnés actuels peuvent migrer vers ce modèle depuis leur espace client, moyennant des frais de 49 €. Deux offres sont disponibles : l’Ultra Essentiel, à partir de 39,99 € par mois la première année, et l’Ultra complète, incluant des services comme Netflix, Disney+ et Canal+, pour 49,99 € par mois pendant un an.

Attention, à priori, seuls quelques milliers d’unités seraient disponibles ! Il va falloir être très réactif. Je l’ai commandée et reçu en seulement quelques jours. Plus d’informations sur le site Free.fr. Et vous ? Que pensez-vous de cette approche combinant design audacieux et technologie de pointe ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .