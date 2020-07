« Nos Vacances Entre Amis », la plateforme qui recense tous les lieux qui acceptent les animaux en vacances !

Vos animaux de compagnie font partie de votre famille ! A l’heure des départs en vacances, il faut trouver une solution pour les faire garder, ou les emmener eux-aussi en vacances ! Comme chaque année, les abandons se multiplient en ce début d’été et on retrouve de pauvres chiens attachés à des poteaux au bord de la route. STOP !

En se donnant la peine de chercher un peu, il existe de nombreuses solutions pour retrouver votre poilu à votre retour… Ou lui permettre à lui aussi de profiter des joies des vacances ! Les chats sont plutôt casaniers et seront mieux chez vous ou gardés par un pet-sitter, mais les chiens peuvent très bien vous suivre dans vos pérégrinations estivales !

Nos Vacances Entre Amis, pour l’emmener avec vous !

La fondation 30 millions d’amis lance une plateforme digitale qui recensent tous les sites qui accueilleront votre animal de compagnie. Cette plateforme, baptisée Vacances entre Amis référence les campings, gîtes de France ou hôtels qui acceptent votre chien ou votre chat… Ou pourquoi pas votre lapin nain d’ailleurs ! Elle propose également le référencement de toutes les plages sur lesquelles vos animaux pourront s’ébattre en toute liberté.

Et si vraiment vous ne pouvez pas l’emmener avec vous. Ou que vous n’avez pas trouvé de bonne âme à qui le confier, Nos vacances entre amis proposent des dizaines de pensions canines ou félines sur tout le territoire français.

On y trouve aussi des conseils pour que votre animal passe, lui aussi, des vacances sereines en votre compagnie. Les établissements amis des animaux ou « pet friendly » sont de plus en plus nombreux chaque année, comme si le monde prenait enfin conscience qu’un animal est un membre de la famille… En tout cas, vous n’aurez plus d’excuse à l’abandon… Faisons en sorte de faire diminuer ce monstrueux chiffre de 60 000 abandons chaque année à l’approche de l’été…

Photo de couverture Song_about_summer / Shutterstock