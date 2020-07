Du gel hydroalcoolique sur la plage ? Ce n’est pas forcément une bonne idée !

Que ce soit à la montagne, à la campagne ou à la mer, vous n’échapperez pas aux bains de soleil de l’été ! Mais vous n’échapperez pas non plus aux fameux gestes barrières qu’il faudra continuer de respecter pendant cette période estivale. Les masques alternatifs, gants et gels hydroalcooliques feront donc partie de vos bagages cette année.

Ne les oubliez pas, vous risqueriez de ne pas pouvoir visiter un musée, un château ou de ne pas pouvoir profiter d’une bonne table au restaurant ! Pourtant il va falloir être méfiant avec le combo gel hydroalcoolique et soleil… Ils ne font pas bon ménage, on vous explique pourquoi !

Les gels hydroalcooliques sont pratiques certes mais ils ne remplacent pas le savon classique ! Attention, ces gels sont des solutions qui contiennent 60 à 70 % d’alcool ou d’éthanol. Il ne faut l’utiliser qu’en cas d’accès impossible à de l’eau et du savon. Même si la Société Française des Dermatologues ne se prononcent pas encore officiellement, il est logique de prendre garde à l’alcool sur la peau exposée au soleil !

Même si l’alcool ou l’éthanol ne sont pas photosensibles, les substances restent sur l’épiderme et déshydrate la peau. Le gel hydroalcoolique et le soleil déshydrateraient vos mains bien plus qu’à l’accoutumée.

Encore plus dangereux pour les enfants !

La peau des petits est plus fragile et plus fine que celle des adultes… Le savon et l’eau restent les meilleurs alliés de la peau des enfants. Les enfants peuvent développer des dermites, irritations ou tâches brune sur la peau. Les tâches brunes provoquées par une brûlure à l’alcool peuvent mettre des années à partir… Attention donc !

Nous vous avons déjà proposé des alternatives au gel hydroalcoolique comme les feuilles de savon ! Il vous suffit juste de prévoir une bouteille d’eau pour pouvoir les utiliser… Evitez le gel hydroalcoolique sur la plage… L’alcool, le soleil et la peau ne font pas bon ménage !

Photo de couverture verona studio / Shutterstock