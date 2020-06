OuiLaCarte, une application numérique qui digitalise les menus et les cartes des restaurants et des bars

OuiLaCarte permet à l’ensemble des acteurs CHR de digitaliser leurs menus afin que les clients puissent commander leur repas depuis leur smartphone. Le 100% sans contact avec le 100% plaisir du restaurant.

Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis Noham CHOULANT fondateur du concept OuiLaCarte. Je travail dans l’informatique depuis 20 ans et j’ai toujours l’envie de développer des applications permettant de rendre un réel service aux utilisateurs.

Parlez-nous de votre projet

OuiLaCarte est née de l’envie de rendre facilement accessible la visualisation du menu d’un restaurant sur notre smartphone et de passer commande. L’idée ayant fait son chemin, aujourd’hui OuiLaCarte permet également de préparer les autres menu du restaurant, par exemple pour les restaurateurs qui ont des menus saisonnier. Gérer l’attribution des table au serveur, envoyer les éléments à préparer au bar et seulement les éléments concernant le bar. Permettre également au responsable de désactiver un plat par un simple clique quand celui-ci est épuisé en cuisine. OuiLaCarte continue d’évoluer et proposera d’autre fonctionnalité dans les prochaines semaines toujours sur le même prix.

Comment vous est venue cette idée ?

Lors du confinement que nous venons de passer, nous avions du temps pour réfléchir à l’après COVID-19. Dans nos différentes idées (de la plus folle à la plus sensé) OuiLaCarte est devenu le projet permettant de répondre à un réel besoin pour l’après.

Quel message voulez-vous transmettre à travers votre action ?

Que le numérique est accessible à tous, car notre esprit permaculture nous a donner l’envie de faire une application accessible aussi bien aux gros restaurant qu’a nos petits restaurant de quartier. Nous continuons dans cette voie.

Un mot de la fin pour conclure ?

OuiLaCarte n’est qu’au début de son existence, beaucoup de fonctionnalités sont prévues et arriverons dans les prochains temps. Le numérique pour tous et accessible par tous.

Photo de couverture De Rawpixel.com / Shutterstock