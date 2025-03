« Un double plafond », le gouvernement planche sur une réforme des tickets restaurant

Depuis quelques semaines, et on ne va pas se mentir, la motion de censure qui a renversé le gouvernement Barnier, la France est pour le moins politiquement instable ! L’Assemblée nationale ressemble plus à une cour d’école qu’à une instance importante de la République, mais là n’est pas le débat ! L’une des conséquences de la motion de censure avait été de ne pas avoir voté le « Budget de l’État », régissant de nombreux facteurs de la vie des Français. Ainsi, les utilisateurs de tickets restaurants avaient été, quelques jours seulement, menacés de ne plus pouvoir les utiliser dans les supermarchés ! Un rétropédalage plus tard, ils l’étaient de nouveau, et cela a probablement incité la ministre du Commerce, Véronique Louwagie, a annoncé une réforme des tickets restaurants pour les adapter aux nouveaux modes de consommation des salariés. Une réforme qui devrait voir le jour avant la fin de l’année 2026, si toutefois le gouvernement actuel se maintient jusque-là, ce qui est loin d’être une certitude ! Quelle serait cette réforme si celle-ci venait à devenir une « loi » ? Réponse dans cet article.

Pourquoi une réforme des tickets restaurants ?

La raison de cette réforme est assez simple à comprendre… Le dispositif des tickets resto a été instauré en 1967, une époque révolue en termes d’habitudes alimentaires ! Dans les 1970, les tickets restaurants étaient utilisés au restaurant, logique ! Mais, avec l’arrivée des supermarchés, de la restauration rapide et de nombreux autres dispositifs, ils sont presque devenus obsolètes ! L’idée principale est, par conséquent, de mieux répondre aux besoins actuels des employés. De plus, avec l’essor du télétravail, ce dispositif doit être réajusté pour rester pertinent. Eh oui, quel travailleur à domicile va sortir de chez lui pour aller déjeuner au restaurant : c’est contre-productif, non ?

Adapter les tickets restaurants aux nouvelles habitudes des salariés

L’un des principaux objectifs de cette réforme est d’adapter les tickets restaurants à l’évolution des habitudes alimentaires et professionnelles. Avec la montée du télétravail, de plus en plus de salariés prennent leurs repas chez eux et effectuent leurs achats alimentaires en grande surface plutôt qu’au restaurant. Aujourd’hui, les tickets restaurants sont utilisables dans certains supermarchés, mais cette disposition, initialement temporaire, suscite un débat. Les restaurateurs s’inquiètent d’une perte de clientèle, tandis que les distributeurs se félicitent pour cette flexibilité. La ministre souhaite clarifier et encadrer ces usages pour trouver un juste équilibre entre les intérêts des différents acteurs. La mise en place d’un « double plafond », plus élevé pour les restaurant fait partie des réformes envisagées pour contrebalancer le manque à gagner.

Transparence et équité : vers une meilleure régulation des commissions

Un autre point clé de cette réforme concerne les commissions perçues par les émetteurs de tickets restaurants. Actuellement, les restaurateurs dénoncent les frais parfois excessifs qui leur sont imposés lorsqu’ils acceptent ces titres comme moyen de paiement. La ministre souhaite donc réguler ces commissions et renforcer la transparence pour que le dispositif bénéficie réellement aux commerçants et aux salariés. Pour élaborer cette réforme, une concertation a été lancée.

Le 14 janvier 2025, Véronique Louwagie a réuni à Bercy des représentants des émetteurs de titres, restaurateurs, salariés et employeurs pour discuter des évolutions nécessaires. Et vous, pensez-vous qu'une réforme soit nécessaire ? Et comment utilisez-vous vos tickets restaurants au quotidien ? Quels changements aimeriez-vous voir ? N'hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience.