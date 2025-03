Ces raisons pour lesquelles on ne vous apporte plus l’addition à table au restaurant

« On peut avoir l’addition s’il vous plaît » ? Cette phrase, mon père la prononce dès que nous dînons au restaurant ! Et, la plupart du temps, le serveur ou la serveuse lui répondent invariablement : « on paie au comptoir, Monsieur » ! Cette nouvelle manière de payer vos repas est déconcertante, car en plus de se déplacer pour payer, il faut aussi connaître le numéro de sa table… On se demande presque à quoi sert le TPE (Terminal de Paiement Électronique), qui a révolutionné le commerce et notamment les marchés communaux. Malheureusement, enfin, c’est mon sentiment, cette pratique devient progressivement la norme pour payer au restaurant… En effet, de plus en plus d’établissements demandent aux clients de payer directement au comptoir plutôt qu’à table. Mais pourquoi cette tendance ? Il y aurait bien une explication à cette pratique. Fondée ou non, je vous explique tout et vous laisserait en juger. C’est parti.

Un précieux gain de temps

Quand vous dinez ou déjeunez au restaurant, normalement, c’est pour passer du bon temps, et vous n’êtes donc pas pressés ! D’accord, mais les serveurs, eux, leur temps est précieux, chaque minute compte. Et, entre les augmentations des coûts de l’énergie et les prêts à rembourser, les restaurateurs cherchent à optimiser leur rentabilité. Accélérer le processus de paiement permet de libérer les tables plus rapidement, souligne Frank Delvau, président général de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie en Île-de-France, dans une interview accordée à Ouest-France. Par conséquent, cela permet d’accueillir plus de clients et d’augmenter le chiffre d’affaires.

Si l’on analyse la situation, c’est un fait incontestable. Dans le cas d’un paiement classique, à table, le serveur doit apporter l’addition, attendre que le client trouve sa carte, encaisser, rendre la monnaie… Du temps perdu ? Peut-être, mais la relation avec la clientèle se perd aussi, je ne laisse quasiment plus de pourboires puisque j’ignore si le serveur qui s’est occupé de nous, le récoltera ! Pour nous, clients, cela peut parfois ressembler à une sortie de cantine, mais pour le restaurateur, c’est du temps et de l’argent économisés !

Une logistique simplifiée

Le paiement à table, c’est commode, certes, cependant ce n’est pas toujours fluide. Vous avez sûrement déjà assisté à ce grand moment de solitude où un groupe de six amis tente de diviser l’addition en fonction des plats commandés… « Moi, j’ai pris juste une entrée », « Je n’ai pas eu de dessert, mais j’ai pris du vin », « On peut diviser en trois cartes bancaires et deux tickets resto ? ». Là, j’avoue que c’est un vrai casse-tête pour le serveur ! En centralisant les paiements au comptoir, tout devient plus simple. Chacun peut régler à son rythme, en combinant plusieurs moyens de paiement si besoin. Certains établissements vont même plus loin avec les QR codes permettant de payer directement via smartphone, sans passer par la caisse. J’ai déjà utilisé le QR code pour payer, mais j’avais malheureusement l’addition de la table voisine, manque de fiabilité.

Une opportunité d’échanger

Et si, au lieu de voir cette nouvelle habitude comme une contrainte, on la voyait comme une opportunité ? Se lever pour aller payer, c’est aussi l’occasion d’échanger avec le patron ou le personnel, de remercier pour le service et, qui sait, de se voir offrir un petit digestif en guise de geste commercial. Comme le dit Frank Delvau avec un sourire : « Si le patron est de bonne humeur, il peut même offrir un petit verre ! »

Euh, moi ça ne m’est jamais arrivé, le patron est aussi stressé que les autres employés : aller vite, toujours plus vite, encaisser le client suivant avec une file d’attente phénoménale devant le comptoir ! Et vous, vous en pensez quoi ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .