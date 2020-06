Application : Ben Le Koala apprend les gestes barrières aux enfants de manière ludique... et c'est gratuit !

Souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous vous présentions un chouette jeu pour apprendre la langue des signes. Ce jeu, intitulé « Dites-le, en langues des signes » permet aux entendants d’apprendre la LSF de manière ludique. Aujourd’hui les concepteurs de ce jeu, « Signe de Sens », reviennent avec une application gratuite sur Android et iOs : BEN LE KOALA !

Les gestes barrières liés à l’épidémie de coronavirus ne sont pas toujours simples à transmettre aux enfants… Avec ce petit koala drôle et enjoué, tout devient plus simple ! Se laver les mains, éternuer dans son coude, c’est facile quand on est un adulte mais plus compliqué pour les enfants… Avec Ben Le Koala, l’éducation sanitaire devient drôle et facile !

Il est facile de dire à un enfant « Va te laver les mains » ! Oui mais comment faire, quels endroits ne pas oublier… Pas de panique, Ben le Koala va tout lui expliquer ! Pour le lavage des mains, Ben le Koala explique en moins de 2 minutes, les bons gestes à reproduire, en les reproduisant lui-même ! Mais l’application intègre également des conseils simples : pourquoi et comment et quand se laver les mains… Le petit koala est attachant et les enfants ont envie de faire comme lui !

Gratuite et utile !

L’application gratuite a été conçue avec des professionnels de l’éducation et du médico-social. Elle est évidemment adaptée à tous les enfants. Elle intègre d’ailleurs un carnet pédagogique destiné aux adultes (éducateurs, parents, enseignants). Cela permet aux adultes de savoir comment expliquer les gestes barrières, et de créer un moment propice à l’échange avec l’enfant.

Un carnet pédagogique pour les adultes

Au-delà de l’application mobile, Ben le Koala a conçu un carnet pédagogique à destination des adultes (enseignants, éducateurs, parents…) pour leur permettre de bien expliquer toutes les étapes du lavage des mains aux enfants et faire de cet instant un moment d’échange entre adultes – qu’il s’agisse des professionnels ou des parents – et enfants.

Crédit photo : ben-le-koala.com

De nouveaux contenus arriveront très prochainement sur l’application, toujours pour respecter les gestes barrières. Tousser ou éternuer dans son coude, dire bonjour sans faire la bise ou se toucher etc… Ben le Koala est d’ailleurs référencé par le Ministère des Solidarités et de la Santé. En voilà une chouette idée pour inculquer les gestes barrières aux plus petits non ?