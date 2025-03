Watt Watchers, l’appli maline qui s’appaire au compteur Linky pour améliorer votre DPE

Soyons honnêtes : quand on parle de réduire sa consommation d’énergie, on entend souvent les mêmes conseils recyclés à l’infini, « baissez le chauffage à 19 °C », « éteignez la lumière », « évitez les douches de 40 minutes brûlantes », etc. Mais, entre nous, est-ce que ces écogestes fonctionnent vraiment chez tout le monde ? Pas sûr… C’est là qu’intervient Watt Watchers, une application gratuite qui va personnaliser les conseils. Le nom me rappelle étrangement un autre concept pour alléger sa masse corporelle, non ?! Concrètement, elle croise les données de votre compteur Linky et de votre Diagnostic de Performance Énergétique (le fameux DPE) pour vous proposer des conseils sur-mesure, adaptés à votre logement, vos habitudes… et même à vos petits défauts énergétiques. Allez, je vous explique tout !

Des conseils pas bêtes, mais surtout pas bateaux

Avec Watt Watchers, fini les recommandations fourre-tout qui ne servent à rien si votre appart date de l’époque Minitel. L’appli analyse votre consommation réelle grâce au compteur Linky, récupère les infos techniques de votre logement via le DPE (si disponible), et vous propose un parcours d’économies d’énergie ultra-personnalisé. Par exemple, si votre logement est bien isolé (A ou B), pas besoin de tout refaire. L’appli vous proposera plutôt de jouer sur les bons réflexes : fermer les volets la nuit, ouvrir en journée, programmer le chauffage judicieusement. En revanche, si vous vivez dans une vraie passoire thermique (E, F ou G — coucou les courants d’air), elle vous oriente vers des gestes plus costauds : poser des rideaux thermiques, calfeutrer les fenêtres, optimiser votre chauffage ou… envisager quelques travaux. Et, ce n’est pas tout : Watt Watchers pense aussi à l’été, avec des stratégies pour limiter la clim (et les factures qui vont avec), selon que vous ayez ou non une VMC. Bref, des éco-gestes intelligents, adaptés et surtout faisables, même sans être écolo, militant ou ingénieur thermique.

Une appli simple, pratique… et futée

Ce qui bluffe avec Watt Watchers, c’est sa capacité à parler juste. On est loin des applis complexes qui vous demandent mille infos à l’inscription. Ici, une fois votre compte Linky connecté, l’appli récupère toutes les données utiles en automatique (y compris le DPE si disponible) et vous dresse un bilan clair : où passe votre énergie, quels sont les postes les plus gourmands, et surtout quelles économies vous pourriez concrètement faire.

Le petit plus qui fait toute la différence : une étude énergétique gratuite

À partir de mai 2025, Watt Watchers proposera une étude énergétique gratuite aux logements les plus mal classés (E, F ou G). Comment ça marche ? Une visite virtuelle guidée, un petit tour dans votre logement (sans bouger de votre canapé), et une analyse thermique menée par une IA validée par un thermicien. Le tout débouche sur un rapport clair avec des recommandations de travaux, et même des contacts avec des pros qualifiés pour vous aider à passer à l’action. Et, si vous n’êtes pas encore prêt à vous lancer dans de grands travaux ? Pas grave.

L’appli vous accompagne déjà avec des conseils adaptés à votre rythme, et va même jusqu’à anticiper les moments de forte consommation pour préserver votre confort tout en allégeant vos factures. Alors ? Seriez-vous prêt à laisser Watt Watchers vous souffler les bons gestes pour faire rimer confort et économies ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .