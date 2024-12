Compteur Linky : connaissez-vous ces 5 astuces pour faire de vraies économies d’énergie ?

Il y a quelques années, lorsque le technicien ENEDIS est venu installer mon compteur Linky, j’ai reçu un petit livret, et les conseils de l’intervenant. Pour être honnête, ma réflexion a été de dire : ok, il remplace mon vieux compteur, il ne m’enlèvera rien et ne m’apportera rien. Enfin si j’ai vaguement compris que cela m’éviterait de poser des jours de congés pour attendre l’agent qui relève les compteurs. Ce que j’ignorais, et c’est avec le temps et Internet que je l’ai découvert, c’est que le compteur Linky me permettrait de réaliser quelques économies sur mes futures factures. Connecté et analysant la consommation réelle, il est dommage de ne pas connaître les astuces qu’il nous offre. Alors, quelles sont ces astuces ? Je vous les livre immédiatement.

Astuce n° 1 : surveillez votre consommation en temps réel

Le compteur Linky permet de visualiser votre consommation d’électricité en temps réel depuis un espace en ligne dédié. Ce tableau de bord, accessible depuis le site d’Enedis ou via une application mobile, montre quels appareils consomment le plus.

Mon conseil : prenez cinq minutes chaque jour pour jeter un œil à vos données de consommation, surtout après avoir utilisé vos appareils les plus gourmands comme le four ou le sèche-linge. Vous serez surpris de constater les pics de consommation !

Astuce n° 2 : profitez des heures creuses intelligemment

Les heures creuses, ce sont ces moments où l’électricité coûte moins cher, souvent pendant la nuit ou en début d’après-midi. Avec Linky, vous pouvez précisément vérifier ces plages horaires et programmer vos appareils en conséquence. J’avais choisi cette option pendant quelques mois, mais ne disposant pas de chauffe-eau à cumulus, elle ne m’était pas favorable. Néanmoins, si vous en disposez, utilisez là de manière intelligente en programmant votre lave-linge, votre sèche-linge et bien sûr votre chauffe-eau pour qu’ils fonctionnent durant les heures creuses. C’est simple et très rentable !

Astuce n° 3 : chassez les appareils énergivores

Grâce au suivi détaillé offert par Linky, vous pouvez identifier les appareils qui consomment le plus d’énergie chez vous. Parfois, ce sont des surprises : un vieux frigo mal isolé, un congélateur encrassé ou même un chargeur oublié branché. Dans mon cas, il s’agissait d’un vieux congélateur cube qui consommait plus qu’il ne m’était utile !

Mon conseil : pour déterminer le ou les coupables, débranchez vos appareils un à un et observer votre consommation sur votre tableau de bord Linky. Vous saurez rapidement lesquels sont vos pires ennemis énergétiques ! Mon congélateur a fini ses jours à la recyclerie.

Astuce n° 4 : faites ajuster la puissance de votre abonnement

Cette astuce n’est pas toujours possible, néanmoins cela ne coûte rien de vérifier. Prenons un exemple simple. Lorsque vous avez souscrit votre abonnement, vos enfants étaient encore sous votre toit, vous avez donc opté pour un contrat à 6 ou 9 kVA. Depuis leur départ, vous consommez moins et peut-être qu’un contrat en 3 kVA suffirait ? Souvenez-vous que de la puissance de votre compteur dépend le prix de votre abonnement.

Mon conseil : consultez régulièrement votre puissance maximale atteinte. Si vous constatez que vous n’avez jamais dépassé un certain seuil, contactez votre fournisseur pour ajuster votre abonnement. Quelques euros économisés chaque mois, ça compte !

Astuce n° 5 : activez les alertes de consommation excessive

Le compteur Linky propose une fonctionnalité pratique : des alertes de consommation. Vous pouvez recevoir des notifications lorsque votre consommation dépasse un seuil prédéfini. Cela vous permet de réagir rapidement avant que la facture ne s’envole.

Mon conseil : rendez-vous sur votre application pour configurer une alerte de consommation. Vous serez prévenu immédiatement en cas de pic anormal. Une petite vigilance qui peut éviter de grosses surprises !

En appliquant ces cinq astuces simples, vous pouvez reprendre le contrôle sur votre consommation d’énergie et alléger vos factures. Linky n’est pas une baguette magique, mais bien un outil précieux pour les consommateurs avertis. Et vous, utilisez-vous déjà votre compteur Linky pour surveiller votre consommation et économiser ? Avez-vous une astuce supplémentaire à nous partager ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .