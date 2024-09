Adoptez ces 6 gestes quotidiens pour alléger drastiquement votre facture d’énergie dans la cuisine

En Seine-et-Marne, les températures matinales me rappellent que l’été est presque terminé ! Dans moins de 3 semaines, le 22 septembre prochain, l’automne pointera le bout de son nez, la fraîcheur s’installera alors, nécessitant peut-être de rallumer votre chauffage. Dans le budget annuel, la part du chauffage représente en moyenne 2 500 € pour une maison de 120 m², chauffée à l’électricité, selon totalenergies.fr. Pour réduire cette douloureuse facture, il existe quelques astuces pour moins consommer d’énergie sur d’autres postes de la maison. Je vais vous révéler quelques astuces, que j’applique dès que cela m’est possible, pour économiser de l’électricité dans votre cuisine. Vous me suivez ?

Décongeler à l’avance ses plats surgelés au réfrigérateur

Bien entendu, la fonction décongélation de votre micro-ondes existe, mais elle consomme de l’électricité. Pour ma part, chaque matin, je sors les viandes congelées prévues pour le midi et pour le soir, et je les place au réfrigérateur. Cette méthode permet non seulement de conserver la qualité des aliments, mais également d’économiser de l’énergie. Il faut seulement anticiper et éviter de tout faire à la dernière minute !

Privilégier la bouilloire ou couvrir ses casseroles pour faire bouillir de l’eau

Ma bouilloire fait partie intégrante de ma cuisine, et elle ne sert pas uniquement à chauffer l’eau du thé ! En effet, pour faire bouillir de l’eau, j’utilise souvent ma bouilloire plutôt que ma plaque de cuisson. La bouilloire est plus rapide et consomme moins d’énergie. Pour cuire des pâtes, je fais bouillir l’eau dans ma bouilloire que je transvase dans une casserole avec un fond d’eau très chaude. La remise en ébullition prend quelques secondes et je verse mes féculents. Cela m’évite d’oublier que de l’eau est en train de bouillir sur la plaque. Et, si j’utilise une casserole, je veille toujours à la couvrir avec un couvercle, ce qui permet de réduire le temps de chauffe, et donc d’économiser de l’électricité.

Utiliser le micro-ondes ou une poêle pour réchauffer les plats

Le four électrique ne me sert jamais à « réchauffer » un plat, mais exclusivement à le « cuire ». J’essaie généralement de viser juste en termes de quantité de nourriture, pour éviter, justement, les réchauffages trop fréquents. Néanmoins, si je dois réchauffer un plat, j’utilise le micro-ondes, ou une poêle en fonction des aliments, moins énergivores et plus rapides que le four.

Profiter d’une fin de cuisson pour nettoyer le four par pyrolyse

Je n’utilise pas la pyrolyse puisque mon four en est dépourvu ! Néanmoins, si vous possédez ce type de four, pensez à déclencher la pyrolyse après la cuisson d’un gâteau, d’un rôti ou de tout autre aliment. Votre four, pour la pyrolyse, doit monter de 350 à 500 °C, si, en fin de cuisson, votre four se trouve déjà à 210 °C, vous économiserez de l’argent, c’est évident.

Attendre que les plats refroidissent avant de les ranger au réfrigérateur

Là encore, c’est une évidence, si vous rangez un plat brûlant dans le réfrigérateur, le moteur va devoir consommer plus pour le refroidir. De mon côté, après avoir cuisiné, je laisse mes plats refroidir avant de les placer au réfrigérateur. Placer des plats chauds directement dans le réfrigérateur peut perturber la température intérieure et augmenter la consommation d’électricité. De plus, les réfrigérateurs doivent être réglés de 4 °C à 5 °C, et les congélateurs à – 18 °C. Cependant, cela peut dépendre de votre réfrigérateur, le mien, un réfrigérateur américain, ne descend pas sous les 7 °C pour le côté réfrigérateur.

Utiliser une casserole adaptée à la taille de sa plaque de cuisson

Lorsque je cuisine, je veille à utiliser des casseroles et des poêles adaptées à la taille de ma plaque de cuisson. Une casserole trop petite sur une grande plaque gaspille de l’énergie, car la chaleur se dissipe autour de l’ustensile. En choisissant la bonne taille, j’optimise l’efficacité de ma plaque et réduis ma consommation énergétique. De plus, lorsque je cuis mes pâtes ou mon riz, j’éteins la plaque dès que l’ébullition revient après l’ajout de l’aliment. Je couvre ma casserole, et je laisse cuire grâce à la chaleur résiduelle. Connaissez-vous d’autres astuces pour économiser de l’électricité dans votre cuisine ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .