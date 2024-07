Le micro-ondes représente-t-il réellement un danger pour la santé ?

Dans cet article, je vous expliquais que le micro-ondes avait été découvert par hasard par Percy Spencer, ingénieur dans une usine de magnétrons. Personnellement, j’utilise uniquement cet appareil pour deux fonctions : réchauffage et décongélation, la totalité des autres fonctionnalités ne sont jamais utilisées. Dans les années 80, posséder un micro-ondes n’était pas aussi courant qu’aujourd’hui. Je me souviens de l’arrivée du micro-ondes chez mes parents : une petite révolution qui leur avait coûté assez cher. Encore aujourd’hui, je m’interroge parfois sur son fonctionnement. Par exemple, comment fonctionne-t-il ? Quels aliments sont interdits de micro-ondes ? Ou encore s’il est dangereux pour ma santé ? Je vais essayer de répondre à quelques questions concernant cet étrange appareil électroménager.

Un four à micro-ondes, comment cela fonctionne-t-il ?

Je n’entrerai pas dans une explication scientifique, que je ne serai pas à même de maîtriser. Cette explication simple vous permettra peut-être de comprendre le fonctionnement d’un micro-ondes. À l’intérieur du micro-ondes, se trouve une pièce appelée magnétron qui produit des ondes électromagnétiques appelées micro-ondes. Ces dernières sont ensuite envoyées dans le four par un guide d’ondes et sont dispersées de manière uniforme par un agitateur ou un plateau tournant. En pénétrant dans les aliments, elles agitent les molécules d’eau très rapidement. En vibrant, les molécules d’eau produisent de la chaleur qui cuit les aliments de l’intérieur vers l’extérieur. Vos aliments sont ainsi cuits ou réchauffés grâce aux micro-ondes générées par le magnétron.

Quels sont les aliments interdits dans le four à micro-ondes ?

La plupart du temps, nous utilisons le four à micro-ondes pour réchauffer ou décongeler. Néanmoins, certains modèles haut-de-gamme possèdent des fonctions de grill, de four, ou de cuiseur vapeur. Certains aliments ne doivent jamais être cuits au four à micro-ondes. C’est le cas des œufs, quelle que soit leur nature, crus ou cuits, vous le ferez exploser à chaque fois. Pourquoi ? Je vous l’ai dit, le magnétron agite des molécules d’eau, mais la coquille de l’œuf est imperméable et ne les laisse pas passer. L’œuf entre alors en surpression et finira par exploser dans le four. À titre personnel, j’ai, une fois, essayé de cuire du pain ! J’ignore quel principe physique s’est appliqué, mais le pain a brûlé, durci et j’en ai été quitte pour un nettoyage complet. Les fruits et les légumes crus, sont également à bannir du micro-ondes, ils renferment trop d’eau, et lorsque les molécules s’agitent, vous pourriez les faire exploser. La question ne se pose pas si vous les cuisez dans un four micro-ondes adapté à la cuisson vapeur. D’autres aliments sont à bannir pour des raisons de santé comme le champignon et la pomme de terre, qui provoqueraient des troubles intestinaux. Le céleri, lui, pourrait même être cancérigène.

Quels seraient les risques pour notre santé ?

Les micro-ondes actuels sont plus sûrs que ceux vendus dans les années 80, mais des théories demeurent quant à la dangerosité des micro-ondes sur notre santé. Certes, les micro-ondes produites pourraient présenter un risque de perturbation hormonale, ou un risque de cancer. Mais, pour cela, nous devons être exposés directement aux ondes, et sur le long terme. Le risque existe si votre micro-ondes présente une fuite, ou une cavité fendue, par exemple. Sinon, les ondes sont produites à l’intérieur du caisson, parfaitement étanche. Finalement, le seul risque avec les fours à micro-ondes actuels est la brûlure ! Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

