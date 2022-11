On2Cook : ils inventent un cuiseur hybride induction/micro-ondes pour cuire plus rapidement avec moins d’énergie

Le mardi 1ᵉʳ novembre dernier, le PDG de On2Cook India Pvt Ltd, Sanandan (Sandy) Sudhir, a annoncé que deux investisseurs ont participé au financement de son entreprise. Le premier s’agit du Dr Mayur Desai. Il a déboursé une première tranche de 16 crores (~1 900 000 €), représentant 16 % du capital de la start-up. Cette dernière est évaluée à 100 crores, soit à peu près 12 000 000 €. NRI Nirbhay Gandhi, à son tour, a investi 1 crore (~120 000 €) pour 1 % de capitaux propres.

Un démarrage prometteur pour On2Cook

L’appareil de cuisson On2Cook a déjà obtenu plusieurs brevets, notamment en Inde, aux États-Unis et au Royaume-Uni. D’après son inventeur, ce dispositif mène vers « une nouvelle catégorie de produits dans l’espace cuisine ». Outre les deux premiers financements d’une valeur totale de 17 crores, le fondateur et PDG Sanandan Sudhir a affirmé que d’autres investisseurs stratégiques s’y sont également intéressés. Ils contribueront, de ce fait, au lancement de cette entreprise.

Un appareil qui allie praticité, rapidité et économie

Le fondateur d’On2Cook India a déclaré que son produit a été conçu pour aider les particuliers comme les professionnels. Cela dans l’objectif de leur économiser jusqu’à 70 % de leur temps et jusqu’à 50 % de leur énergie. De plus, sa technologie permet de conserver non seulement les nutriments des aliments, mais aussi leurs couleurs, leurs textures et leurs consistances. Il s’avère donc être un allié pratique, rapide et économique dans la cuisine. En fait, pour être aussi efficace, le dispositif de cuisson de la start-up fonctionne avec deux types d’énergie à la fois. L’extérieur du récipient est chauffé par induction ou à l’aide d’une flamme. Quant à la chaleur interne nécessaire à la cuisson, elle est fournie par un système à micro-ondes.

“On2Cook utilise une technologie de cuisson combinée, l’induction ou le gaz agissant sur les aliments de l’extérieur et les micro-ondes de l’intérieur (…) le produit est destiné à aider les cuisines domestiques et commerciales à économiser jusqu’à 70 % de temps et 50 % d’énergie (…) En outre, les aliments cuits conservent les nutriments hydrosolubles tout en préservant la couleur, la texture et la consistance” Sanandan Sudhir, fondateur et PDG de On2Cook India

Récemment exposé à Dubaï

Grâce à l’intelligence artificielle (IA) et à une application dédiée, On2Cook est tout aussi efficace, qu’importe le type de cuisson requis par les recettes, qu’elles incluent des frites, des gâteaux, du riz ou du poulet. Facile à utiliser, il assure également une cuisson de meilleure qualité, et ce, à moindre coût.

On2Cook India a été présent au plus grand événement d’hôtellerie et de restauration de la région MENA, GulfHost 2022. Ce dernier s’est tenu du 8 au 10 novembre 2022 au World Trade Center de Dubaï.