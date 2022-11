Fouclette : il invente un appareil à raclette autonome, nomade et innovant médaillé d’or au concours Lépine

Cuisiner en camping ou lors d’un bivouac relève parfois du défi ! Qui n’a jamais connu la casserole renversée parce qu’en équilibre sur un réchaud lui-même en équilibre sur un rocher ? Alors imaginer manger une raclette au beau milieu de la nature, vous pensez que c’est impossible n’est-ce pas ? Avec la Fouclette, un appareil à raclette, grill, plancha, tout pourrait changer, et vous pourriez bien assouvir votre désir de raclette dans des endroits improbables… Les inventeurs de la Fouclette le décrivent comme magique, unique, bref, comme un petit réchaud qui fait du bien. Et, vous allez voir qu’il est vraiment génial ! Découverte !

Fouclette qu’est-ce que c’est ?

D’après nos sources journalistiques, la Fouclette est née après qu’un lutin des forêts se soit amouraché d’un réchaud. À la suite de cette rencontre, ils ont ensuite fait ami/ami avec une plancha et un grille-pain. Puis, ils se sont ligués pour maintenir la température d’un réchaud à fondue, accueillir un four et ont même donné naissance à un barbecue. Eh oui, tout ça en un seul appareil, c’est le secret de la Fouclette ! Pour résumer, Fouclette c’est un réchaud à gaz portable, léger pour le camping, le plein air, nomade, multifonctions, qui vous permettra de faire une raclette, une plancha, un gratin et de toaster vos tartines au petit matin !

Mais au fait, comment fonctionne la Fouclette ?

L’innovation de ce réchaud réside dans son brûleur rotatif à fibre, qui propose une qualité de chauffe inégalable tout en consommant très peu d’énergie… Il se présente sous la forme d’un piano de cuisine miniature avec son corps en aluminium rectangulaire, et son capot en inox. Avec ses deux pieds escamotables, il est d’une incroyable stabilité, et s’alimente via une bouteille de gaz classique de camping. Attention, la Fouclette n’est pas un gadget, mais bel et bien un produit Made In France, saluée par une médaille au concours Lépine 2022, pour sa véritable innovation : le long brûleur radiant à fibres métalliques qui permet de choisir parmi trois positions réglables et verrouillables et de basculer sur 180°. Ce brûleur innovant permet donc de le transformer en appareil à raclette, réchaud, grille-pain, four, plancha et même barbecue.

La raclette, la pièce maîtresse de la Fouclette.

Fouclette pour four + raclette ? La raclette est l’objectif principal de la Fouclette… C’est la raison pour laquelle elle est livrée avec deux poêlons pour faire fondre le délicieux fromage, mais vous pouvez aussi faire cuire des œufs, des légumes et faire fondre toutes sortes de produits : fromage, chocolat, etc. La Fouclette vous permettra aussi de faire chauffer, sur le dessus, votre cafetière italienne, ou sur la grille, de faire cuire vos merguez…

En dessous, vous pourrez imaginer un gratin dauphinois, une tartiflette ou un gratin de courgettes par exemple. La Fouclette coûte 339 € est disponible sur le site de la marque; elle est également livrée avec un tapis de cuisson en silicone, une manique, deux poêlons, deux spatules en bois et une housse de rangement. Le prix est peut-être un peu élevé, mais n’oubliez pas que la Fouclette remplacera à peu près tous les appareils de cuisson dont vous pourriez avoir besoin (ou envie) en camping.