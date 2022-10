Il invente un barbecue pliant de la taille d’un ordinateur pour l’emporter partout !

Nous sommes à la fin du mois d’octobre, et dans un peu plus d’un mois, nous entrerons dans la saison hivernale… Mais, les températures actuelles sont encore propices à quelques activités en plein air sous un soleil radieux et une chaleur inhabituelle, à cette période de l’année… Alors pourquoi ne pas envisager un dernier barbecue sur la terrasse ? Cette année, les barbecues ont connu un succès fou, comme les ventes de camping-car et matériel de camping. Les personnes veulent revenir à des moments conviviaux, entourés d’amis ou en famille. Ainsi, le barbecue est évidemment l’objet de toutes les convoitises. Le problème du barbecue « nomade », c’est qu’il prend de la place ! Avec le concept du Yuanye, un barbecue pliant innovant, ce ne devrait plus être un problème justement. Présentation !

Un barbecue pliant ? Quelle drôle d’idée ?

La conception de ce barbecue pliant vient d’un studio de design, Yifeeling Design Lab. Lorsque vous apercevez le Yuanye pour la première fois, dans sa version pliée, vous n’imaginez pas un gril, mais plutôt un objet technologique, comme un projecteur… En l’ouvrant tel un gaufrier, vous vous apercevez que vous avez affaire à une poêle à griller pour barbecue portable que vous pouvez emporter partout ! En effet, la plancha portable se présente sous la forme de deux petites plaques adjacentes, l’une pour les viandes, l’autre pour les légumes… L’appareil est également livré avec un réservoir de gaz, une source de feu et un module de stockage d’huile.

Un barbecue transportable à souhait !

D’après l’inventeur de ce gril portable, inspiré des petites valises que nous emportons en voyage, il est assez puissant pour faire griller toutes sortes d’aliments, du steak à la merguez, en passant par tous les légumes possibles. Le barbecue pliant d’extérieur Yuanye est un produit qui plaira probablement à ceux qui prévoient de faire des excursions en plein air, mais qui veulent aussi cuisiner pour eux-mêmes.

Le barbecue argentin, puissant et convivial…

En Argentine, le dimanche, toutes les familles se réunissent autour d’un « asado », un barbecue traditionnel sur lequel on fait griller des kilos de viandes et de légumes… Dans ce pays, les habitants sont de gros consommateurs de viande, puisqu’ils consomment de 500 grammes à un kilo chacun. Sur l’Asado, on fait aussi cuire des légumes sur une brochetera, une grille spéciale qui s’installe sur l’Asado. La différence avec le barbecue que nous connaissons est le temps de cuisson. Sur un Asado, la cuisson de la viande dure deux à trois heures, il faut donc un barbecue spécial qui se compose d’une grille que l’on appelle parilla. Cette grille a la particularité d’être formée de petites gouttières qui récupèrent les graisses et les envoient dans un réservoir placé sous la grille. Cela évite aux graisses de cuire la viande trop vite et lui permet de conserver toute sa saveur. Le barbecue argentin dispose également d’une manivelle, qui permet de faire tourner la viande pour la cuire de manière uniforme. Les barbecues argentins sont dans l’air du temps depuis cet été… À voir si leur succès se confirme à l’été 2023 ! Plus d’informations sur Behance.