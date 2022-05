Brochetera : ils inventent un ustensile pour griller les légumes au barbecue, les demandes explosent !

En Argentine mais également en Espagne, il existe une tradition culinaire baptisée « Asado ». Cette technique culinaire se rapproche de ce que nous appelons la cuisson à la plancha. Elle consiste à cuire des aliments en les exposant au feu ou à l’air chaud. La méthode la plus courante étant de faire cuire les viandes (ou les légumes) sur une planche directement exposée au feu ou dans un four (asado al horno). Depuis 2016, en Argentine, l’asado est même devenu un signe extérieur de richesse, réservé à ceux qui ne pâtissent pas de la crise économique qui secoue le pays. L’Asado est un peu notre repas dominical, un repas où la famille se réunit autour de bonnes grillades… Et, pour que ce repas soit encore plus festif, trois frères Juan, Pablo et Alejandro Rapallini ont inventé, la Brochetera, un ustensile qui permet d’intégrer des légumes dans l’asado… Découverte !

L’idée des trois frères

C’est tout simplement lors d’un asado familial que les trois frères ont constaté l’absence d’ustensile pour griller des légumes sur le feu… Ils ont alors pris leurs crayons, réalisé des croquis et créé la « brochetera ».Déjà associés dans une entreprise agricole, les trois frères se sont lancés dans la création d’un ustensile permettant d’incorporer des légumes au barbecue argentin traditionnel.

C’est quoi la brochetera ?

L’invention consiste en une grille qui se ferme et qui peut accueillir des légumes. Certains diront que cela existe déjà, ces grilles qui se ferment et se posent sur le barbecue, mais en Argentine, ce n’était apparemment pas dans les mœurs traditionnelles. Les frères ont vu là, l’opportunité de lancer leur entreprise de fabrication, en apportant un élément supplémentaire et pratique pour les asados familiaux. Ils ont d’abord dessiné une simple cage, et en trois jours seulement la brochetera était née…. Depuis ils ont apporté des améliorations comme la poignée allongée qui peut accueillir des rondelles de légumes.

Et finalement, une saga familiale !

Devant le succès inattendu de leur brochetera, les trois frères ont lancé leur entreprise… Désormais, ils proposent quatre tailles de brochettes, des tabliers, des ustensiles divers et variés et bientôt un livre de recettes viendra compléter leur catalogue ! Ils ont aussi l’ambition de fabriquer des fours à pizza et d’exporter leurs produits vers l’Uruguay ! Les trois frères Rapallini partageaient le défi de diriger une entreprise agricole, mais la pandémie leur a ouvert une nouvelle voie, et ils ont décidé de la saisir: “L’asado est en quelque sorte le « plat national » de l’Argentine, de l’Uruguay, du Paraguay, de la région orientale de Bolivie et du sud du Brésil, en particulier les États de Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Paraná et de Mato Grosso do Sul : c’est pourquoi on le prépare de façon quasi rituelle, très différemment d’un simple barbecue”. Les trois frères semblent donc avoir un avenir prometteur dans ce domaine. Et ils assurent qu’ils feront tout pour s’installer durablement sur ce marché porteur en Amérique du Sud ! Ou quand l’idée de génie vient d’un simple repas en famille ! Bravo Messieurs ! Plus d’infos : labrochetera.com