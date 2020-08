Jaap : une ingénieuse broche de barbecue pour cuire la viande… à la verticale !

C’est un fait ! Les vacances se terminent et l’été avec ! Pourtant il est encore possible de partager de belles soirées barbecue en cette saison qu’on appelle l’été indien. Juste avant l’automne, la météo nous offre encore parfois des températures agréables…

Et qui dit barbecue dit côte de bœuf ! Aucun amateur de viande ne nous contredira, la côte de bœuf au barbecue est l’un des mets préférés des français ! Encore faut-il savoir (ou pouvoir) la cuire correctement ! Et de préférence des deux côtés sans risquer la malencontreuse chute ! Patrick Alran, a inventé un appareil qui va révolutionner la cuisson de la côte de bœuf : le JAAP ! Présentation.

Patrick Alran, ancien directeur du Castres Olympiques (Rugby) aime la bonne bouffe et aussi la côte de bœuf. Et parce que la cuisson de la côte de bœuf demande de la maîtrise, il a décidé d’inventer un ustensile original. Il est vrai que le prix de ce mets peut donner envie de ne surtout pas la rater.

L’idée lui vient au retour d’un voyage…

Au cours de l’un de ses voyages en Argentine, il a découvert la côte de bœuf locale, apparemment succulente, mais aussi, la cuisson à la verticale. Ce mode de cuisson a même un nom : l’Asado. Les cuistots argentins avaient fabriqué un appareil avec un cintre pour accrocher la viande. Pas très pratique, mais l’idée était là…

En 2018, Patrick Alran commence à faire quelques croquis de ce qui deviendra le JAAP. Cependant, il avait quelques conditions : faire du made in Occitanie ! Il a donc conçu une dizaine de prototypes avec des entrepreneurs locaux, puis les a fait tester à ses amis.

Le JAAP se compose de deux socles, deux piques et deux potences. L’assemblage est un jeu d’enfant et il se pose directement sur la grille du barbecue. Il suffit de piquer la viande pour qu’elle cuise à la verticale… comme en Argentine ! Ce produit est déjà fabriqué en Occitanie et coûte 145€ mais Patrick Alran affirme pouvoir baisser son prix s’il augmentait sa production. Des bouchers ou restaurateurs semblent conquis par l’idée… Alors vos futures côtes de bœuf seront-elles parfaitement cuites ? Ou vos magrets de canard d’ailleurs car apparemment ça fonctionne aussi !