Connaissez-vous l’ingénieux barbecue argentin (Asado) doté d’une grille à manivelle ?

La saison des barbecues a déjà débuté pour bon nombre d’entre nous. Les grillades au feu de bois, les soirées estivales sur la terrasse, les apéros* entre amis. Tout cela sent bon l’été non ? Nous avons l’habitude de nos grilles et barbecues classiques. Mais cette année, la tendance pourrait être au barbecue argentin ! On ne le sait pas vraiment, mais en Argentine, le barbecue que l’on appelle « Asado » est une tradition familiale culinaire très ancienne. Lors d’un asado, un chef appelé asador est désigné et il devra s’occuper de la cuisson de la viande, une cuisson lente qui peut parfois durer toute une journée. Mais quelle différence entre notre barbecue européen et l’argentin ? On va tout vous expliquer !

Un asado c’est quoi ?

En Argentine, il est impensable d’allumer un barbecue pour quelques merguez, ni même pour une simple côte de bœuf. Les Argentins sont de gros consommateurs de viande, il faut compter entre 500 grammes et un kilo par personne. Lorsque l’on déguste un asado, seuls quelques légumes cuits eux-aussi sur la plaque ou sur une grille spéciale appelée brochetera accompagnent les immenses morceaux de viande. La cuisson d’un asado est lente, très lente, puisqu’il faut compter 2 à 4 heures pour que la viande soit à point nommé pour être consommée.

Le barbecue argentin c’est quoi ?

Le barbecue argentin est différent de celui que nous connaissons. Il se compose d’une grille que l’on appelle parilla, faite de petites gouttières, au lieu des simples barres métalliques de nos barbecues européens. La graisse coule ainsi dans les gouttières, chacune reliée à un déversoir qui envoie la graisse dans un réservoir situé sous la grille. La cuisson doit être lente, donc non attisée par les graisses qui coulent sur les braises. De plus, ils disposent généralement d’un système à manivelle qui permet d’accélérer ou de ralentir la cuisson des viandes. La manivelle placée sur le côté permet également de pouvoir monter ou descendre la grille sans risquer de se brûler.

Comment transformer votre barbecue ?

Ils devraient faire fureur cet été ! Quelques fabricants proposeront cette année des mécanismes à manivelles qui peuvent s’installer dans le bac à cendre d’un barbecue classique, ou simplement se poser sur une surface en pierre ou en brique par exemple. Avec leurs grilles en V avec les gouttières et donc le système à manivelle qui protège des brulures pour remonter la grille, ils seront peut-être les stars de vos soirées “barbeuc” de l’été 2022. Sachez pour terminer que la cuisson avec un barbecue argentin semble plus saine. En effet, les aliments ne sont jamais en contact avec les flammes et les graisses sont récupérées. Les flammes et fumées toxiques sont donc éliminées naturellement. Vous pourrez trouver ces barbecues argentins sur :

Les modèles à manivelles coûtent entre 250 et 300€, ce qui n’est finalement pas plus cher qu’un barbecue en brique ou même à gaz…

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.