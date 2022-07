Les barbecues urbains et connectés COOXY s’implantent un peu partout en France

La saison des barbecues est de retour, et en France, c’est presqu’un objet incontournable de l’été. Les grillades au feu de bois, les petits légumes à la provençale grillés sur le barbecue, les brochettes de poissons ou même de marshmallows, tout est bon pour se faire une petite grillade party entre amis. Si vous avez la chance de posséder un jardin, et un barbecue, aucun souci, vous grillez vos denrées quand bon vous semble. Mais comment profiter d’un barbecue quand vous habitez en ville ? Bien sûr, certaines municipalités installent des barbecues communs dans certains parcs municipaux et ils sont accessibles gratuitement. A Bourgoin-Jallieu, la mairie a opté pour une innovation très pratique : le COOXY, un barbecue urbain connecté, et on vous explique comment ça marche !

C’est quoi un COOXY ?

Le COOXY est un « barbecue connecté » qui fonctionne sans charbon de bois et sans grille. Il s’apparenterait plus à une plancha qu’à un barbecue car il faut cuire les aliments sur une plaque en inox, mais son originalité réside dans le fait que l’utilisateur n’a rien d’autre à faire que de cuire ses aliments. Les barbecues COOXY sont hyper design et s’imposent également comme un mobilier urbain résolument moderne.

Comment ça marche ?

Pour utiliser l’un des barbecues de Bourgoin-Jallieu ou d’ailleurs, il suffit de télécharger l’application disponible pour Android ou iOs et de vous laisser guider. Lorsque vous avez trouvé votre barbecue COOXY, vous pouvez alors déclencher la mise en chauffe depuis votre application. Dès que l’appareil bipe, c’est qu’il est connecté à votre smartphone, vous allez devoir choisir ce que vous allez cuire : viande, légume, poisson. Le barbecue COOXY va alors ajuster la température de la plaque inox en fonction de votre choix. Pour la viande, la plaque va monter à 280°C par exemple. En revanche, pas d’application, pas de grillade: il est impossible de l’utiliser autrement qu’en le connectant à l’application.

Où trouver un COOXY ?

A Bourgoin-Jallieu, deux COOXY ont été installés dans le parc des Lilattes et sont accessibles de 11h à 22h uniquement, explique le journal francebleu.fr. En dehors de ces horaires, la municipalité les a rendus inopérants. Ces barbecues connectés s’installent doucement en France, dans les parcs municipaux, dans les cités U ou sur certains espaces privés. Vous pouvez retrouver les emplacements des barbecues connectés sur la carte interactive. Peut-être en trouverez-vous un sur la route de vos vacances, le système est vraiment sympa non ? A Bourgoin-Jallieu, les deux barbecues de ce type qui ont été installés et ont coûtés la somme de 9600€. La municipalité promet d’en installer d’autres si les habitants adhèrent au projet et les utilisent correctement. Ils sont connectés mais pas autonettoyants, il faudra donc les nettoyer après utilisation, histoire de le laisser propre pour celui qui viendra après !



Qui est COOXY?

Les barbecues connectés sont une invention française, conçue par les frères Russier qui, au retour d’un voyage en Australie, entendent démocratiser l’usage des barbecues en public en Europe. En 2016, ils collaborent avec l’entreprise d’Alès, Citynox et fabrique le premier prototype du COOXY. La même année, il est récompensé en étant lauréat du concours Alès Audace, salué pour son concept innovant et son avancée technologique. L’année suivante, il reçoit le prix de l’innovation du Salon des Maires. Et en 2018, COOXY devient une marque à part entière. Depuis, une centaine de COOXY sont disponibles en France, et avec le besoin de retour à la nature de nombreux citadins, le barbecue connecté qui ne présente pas de risque d’incendie séduit de plus en plus de municipalités. On adore le principe pas vous ?