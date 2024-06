Dans un récent article, Nathalie revenait sur les inconvénients des plaques à induction, qui vous a grandement intéressé. Vos commentaires témoignent de votre intérêt pour le sujet et certains d’entre eux m’ont interpellé. L’inconvénient n° 2, « vos poêles et vos casseroles incompatibles » a suscité des conseils de nos lecteurs. Ainsi, certains, possédant des plaques à induction, auraient choisi un adaptateur à induction, pour conserver leurs anciennes poêles et leurs casseroles. Moins énergivores que les plaques électriques ou vitrocéramiques, elles sont de plus en plus prisées des consommateurs en recherche d’économies. Je me suis donc intéressée à cet accessoire, et vais vous expliquer son utilité. Alors, qu’est-ce qu’un adaptateur à induction ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Je fais, pour vous, le tour de la question.

Un adaptateur à induction, qu’est-ce que c’est ?

Ce petit accessoire qui coûte une vingtaine d’euros se présente sous la forme d’une plaque en métal, capable de faire fonctionner vos plaques à induction avec vos ustensiles non compatibles. Simples à utiliser, elles se glissent entre la poêle, la casserole, le faitout, ou la cafetière à piston, et la plaque induction. Les plaques à induction fonctionnent en créant un champ électromagnétique qui réagit avec des matériaux magnétiques. Les casseroles et les poêles en acier inoxydable, en fonte ou avec une base magnétique peuvent être utilisés directement sur une plaque à induction, car elles interagissent avec ce champ magnétique pour générer de la chaleur.

Quels sont les avantages d’un adaptateur de plaque à induction ?

Le premier avantage, vous l’aurez compris, se trouve dans les économies que vous réaliserez. En imaginant que vous soyez dans l’obligation de racheter tous vos ustensiles, et que vous les choisissez de bonne qualité, le prix avoisinerait les 300 €. C’est presque plus cher que certaines plaques à induction. Alors que pour une vingtaine d’euros, cela vous permettrait de continuer d’utiliser vos anciens ustensiles. Ainsi, vous pourrez les remplacer par des modèles magnétiques au fil du temps. Le second avantage est d’être facile à utiliser, puisqu’il suffit de l’insérer entre la plaque et la casserole. Son prix dérisoire est probablement le plus grand atout d’un adaptateur d’induction. Enfin, vous pourrez également utiliser un faitout en cuivre (pour les confitures), une cafetière en acier pour un café à l’italienne, etc.

Et, quels sont ses inconvénients ?

Le principal inconvénient étant de ne pas exploiter les fonctionnalités totales de votre plaque. En effet, la plaque devra d’abord chauffer l’adaptateur, puis diffuser la chaleur à la poêle, ce qui retardera invariablement le début de la cuisson. Le second inconvénient étant que l’adaptateur chauffe, il faudra donc l’utiliser avec précaution, ne pas le laisser à la portée des enfants, ou posé sur le plan de travail. De plus, le refroidissement complet est préférable avant de penser à le ranger dans un placard. Le dernier inconvénient concerne le contact de la plaque à induction avec l’adaptateur.

Vous devrez l’utiliser avec précaution, le poser doucement sur la plaque et ne jamais le faire glisser sur cette dernière. Le risque ? Des rayures éternelles sur votre plaque à induction toute neuve ! Vous connaissez d’autres astuces en lien avec les plaques à induction ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

