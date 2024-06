Les inconvénients des plaques à induction sur lesquels les vendeurs préfèrent ne pas s’attarder

Dans votre cuisine, vous disposez forcément d’un appareil de cuisson, comme une plaque (ou cuisinière) à gaz, électrique ou vitrocéramique. Un autre type de plaque séduit de plus en plus les consommateurs, la plaque à induction, qui revêt de nombreux avantages sur lesquels je reviendrai en fin d’article. À titre personnel, j’envisage, lorsque ma plaque vitrocéramique aura rendu l’âme, de passer à l’induction. Et, comme avant chaque achat, je me renseigne sur les avantages, mais également sur les inconvénients de mon projet d’achat. Connaître les inconvénients que les vendeurs oublient parfois de vous mentionner, c’est vous éviter les déconvenues, et des coûts supplémentaires, une fois la plaque achetée. Mais, quels sont donc ces inconvénients ? Je vous explique tout immédiatement.

Une plaque à induction, comment cela fonctionne-t-il ?

Je ne suis pas experte en technique de cuisson, j’ai alors aussi cherché à comprendre comment fonctionnait une plaque à induction. À l’évidence, je m’étais posé moins de questions avec ma plaque à gaz ! Concrètement, une plaque à induction utilise un champ magnétique pour chauffer les ustensiles de cuisine, et ne chauffe donc pas la surface de la plaque. Sous la surface de la plaque, se trouvent des bobines de fil en cuivre dans lesquelles passe un courant électrique lorsque vous allumez votre plaque. Cette action provoque alors un champ magnétique oscillant qui induit le courant à un ustensile en métal ferromagnétique (comme l’acier ou la fonte). Ce courant électrique porte le nom de « courant de Foucault », il chauffe l’ustensile, qui transfère la chaleur à son contenu (eau, aliments, etc.). Passons maintenant aux inconvénients de cette technique dite à induction.

Inconvénient n° 1 : elles nécessitent une forte puissance au compteur !

Ce premier inconvénient est essentiel à connaître, et il m’empêchera probablement de passer à l’achat de cette plaque. Ce type de plaque peut nécessiter jusqu’à 7 kW (8.75 kVA) au niveau du compteur électrique, quand la plupart des compteurs Linky délivrent 6 kVA. Si vous installez ce type de plaque sans avoir pris soin de faire relever la puissance de votre compteur, le disjoncteur sautera à chaque allumage… Vous n’aurez d’autre choix que de passer au minimum à 12 kVA, voire plus, si vous disposez de nombreux autres appareils électriques. Et, ceci n’est pas gratuit évidemment.

Inconvénient n° 2 : vos poêles et vos casseroles incompatibles !

Les plaques à induction fonctionnent uniquement avec un ustensile ferromagnétique, et ce n’est pas le cas de toutes les batteries de cuisine. Si vos poêles et vos casseroles sont anciennes, il est fort probable que rien ne se passe lorsque vous les poserez sur votre plaque à induction. Bilan : il faudra racheter la totalité des ustensiles, compatibles, ce qui représentera un sacré budget ! Si vos ustensiles sont déjà « tous feux », ce problème sera réglé.

Inconvénient n° 3 : vos plaques produisent des interférences électromagnétiques

Cet inconvénient est à connaître absolument, car il peut entraîner des risques pour votre santé. Lorsque les plaques à induction fonctionnent, elles provoquent des interférences électromagnétiques. Si vous portez un simulateur cardiaque, ou des appareils auditifs, ces interférences peuvent jouer un rôle néfaste sur ces derniers. Les porteurs de ce type d’appareils médicaux, ne devraient pas être exposés à ces interférences.

Inconvénient n ° 4 : elles ne sont pas toujours évidentes à « dompter » !

J’ai pu faire cette expérience lorsque j’ai rendu visite à notre fille qui dispose de ce type de plaque. Les commandes sont tactiles, répondent certes très rapidement, mais n’étant pas familière avec elles, j’ai dû m’y reprendre à plusieurs fois. Disons que, tourner un simple bouton s’avère bien plus évident. Les plaques à induction restent des ustensiles plutôt technologiques, qui peuvent ne pas convenir à ceux qui n’y sont pas familiers, voire réfractaires.

Des inconvénients, mais également des avantages

Si vous avez résolu les problèmes liés aux inconvénients décrits, les plaques à induction, disposent tout de même de nombreux avantages. Tout d’abord, elles réduisent considérablement le gaspillage d’énergie, convertissant 90 % de l’énergie absorbée en chaleur pour la cuisson. Cette efficacité permet également de réduire de moitié les temps de préparation des aliments. Le nettoyage est beaucoup plus commode que celui des plaques à gaz ou électriques classiques, car la surface reste relativement froide et les éclaboussures ne brûlent pas. De plus, la cuisson des aliments est améliorée grâce à une répartition uniforme de la chaleur sur toute la surface de la poêle et la température des « feux » peut être contrôlée avec une grande précision. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

