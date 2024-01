L’adaptateur à induction, la solution économique et écolo pour conserver vos anciennes poêles et casseroles

Vous envisagez de changer votre plaque de cuisson qui a fait son temps, par une plaque à induction. Plus économique que la plaque électrique ou la plaque vitrocéramique, la plaque à induction s’impose progressivement comme un choix populaire. Et, si vous hésitez à passer à l’induction, c’est peut-être parce que vous savez qu’il va falloir envisager un second investissement et pas des moindres ! En effet, toutes vos casseroles, vos poêles et vos marmites ne seront pas compatibles avec l’induction, et une batterie de cuisine complète pour induction coûte plus de 200 € si vous optez pour la marque Tefal ! Saviez-vous qu’il existait un petit objet disponible à moins de 15 € sur Amazon appelé adaptateur à induction qui vous permet de conserver vos casseroles et de les utiliser sur votre plaque ? On vous explique tout ça !

Un adaptateur à induction qu’est-ce que c’est ?

Le principal inconvénient des plaques à induction sont qu’elles ne sont pas compatibles avec toutes les casseroles. Sous la surface en verre de la plaque à induction, il y a des bobines électromagnétiques. Lorsque la plaque est allumée, ces bobines créent un champ magnétique. Pour que la plaque à induction fonctionne, les récipients de cuisson doivent être fabriqués à partir de matériaux magnétiques, tels que la fonte ou certains aciers inoxydables. Vos anciennes poêles et casseroles, même si elles vous ont coûté les yeux de la tête, ne chaufferont donc pas. L’adaptateur, comme son nom l’indique, va permettre de créer ce champ magnétique entre la plaque et votre contenant. Il se présente comme une poêle plate, avec une poignée, qui vient en conséquence se poser entre la plaque et la poêle ou la casserole.

Quels sont les avantages et les inconvénients d’un adaptateur de plaque à induction ?

Les avantages

Vous l’aurez compris, l’adaptateur de plaque à induction va vous autoriser à conserver toutes vos anciennes casseroles, même si vous utilisiez avant, une plaque à gaz ! De plus, cela vous permettra d’utiliser des ustensiles de cuisine qui n’existent pas encore en version induction. C’est, par exemple, le cas des cafetières à l’italienne, ou de votre caquelon pour la fondue, en fonte évidemment ! Des économies, donc à réaliser en achetant ce type d’accessoire.

Les inconvénients

Plusieurs inconvénients à connaître avant d’acheter un adaptateur de plaque à induction. Le premier étant qu’il va ralentir la cuisson, un inconvénient logique puisqu’il ajoute une matière supplémentaire à chauffer avant le fond de votre marmite ! De plus, il faut les manipuler avec précaution, et les écarter rapidement des enfants, ou des animaux domestiques. Si la plaque refroidit instantanément, ce n’est pas le cas de l’adaptateur. Enfin, pour les gros contenants (faitout, marmite, friteuse) ou les plats qui ont besoin d’être saisis rapidement, la consommation électrique utilisée sur le temps total de cuisson ne sera pas intéressante. Pour ce type d’ustensiles, il vaut mieux investir dans un faitout pour induction et réserver l’adaptateur aux petits contenants (casserole de 22 cm, ou petite poêle).

Combien cela coûte-t-il ?

En général, l’achat d’un adaptateur pour votre plaque à induction ne devrait vous coûter qu’une vingtaine d’euros. Ce coût peut varier en fonction de plusieurs facteurs, comme le diamètre du disque à induction, qui se situe de 19 à 28 centimètres. La poignée qui peut être isolante ou non peut aussi faire varier le prix. Enfin, la marque choisie influera également sur le prix de votre adaptateur. Cependant, cela reste un accessoire qui peut être utile, à prix raisonnable, en attendant de pouvoir vous équiper en totalité d’appareils de cuisson spéciaux pour plaques à induction. Attention, avant d’acheter un adaptateur (moins de 15 € sur Amazon), vérifiez qu’il couvre la totalité de la surface de chacune de vos plaques ! Que pensez-vous de cette astuce ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

