Dans nos cuisines, nous avons tous un moyen de faire cuire nos aliments. Les cuisinières, qu’elles soient électriques, à gaz, à induction ou vitrocéramiques, sont toutes plutôt énergivores. Cependant, une invention française pourrait nous aider à réduire notre consommation d’énergie sur ce poste clé de la maison. Le concours James Dyson Awards a révélé les finalistes nationaux, la semaine dernière. Parmi eux se trouve Claire Denelle, étudiante à l’école de design de Nantes Atlantique, inventrice d’ILO(Insulated Lowtech Objet). Il s’agit d’une cuisinière douce, sans feu, qui vient épouser la forme de la casserole pour terminer la cuisson. Une petite révolution s’annoncerait-elle dans nos cuisines ? Découverte.

La drôle d’invention d’une cuisinière sans feu !

Réduire considérablement la consommation d’énergie en cuisine, jusqu’à 80 %, devient une réalité avec l’ILO. Cette ingénieuse solution de cuisson fonctionne sans électricité et exploite la chaleur résiduelle pour poursuivre la cuisson, un peu sur le principe de la marmite norvégienne. Après avoir porté la casserole à ébullition, il vous suffit de retirer la marmite de la source de chaleur, de la placer sur l’ILO et de laisser opérer la magie. L’ILO se présente comme une cuisinière douce, sans flamme, conçue pour s’enrouler autour de votre casserole, emprisonnant ainsi la chaleur et permettant de finaliser la cuisson débutée sur une plaque de cuisson traditionnelle. En réduisant le temps de chauffage, l’ILO contribue à réduire de plus de moitié la consommation d’énergie globale. Ce qui, par les temps qui courent, se traduit par des économies substantielles.

L’ILO, une technique de pliage originale

L’inventrice s’est inspirée de l’origami pour créer sa marmite novatrice. En effet, le secret de l’ILO réside dans sa technique de pliage. La couverture de marmite ILO est fabriquée dans un mélange de matériaux isolants, locaux et durables. De chaque côté se trouvent des faces rabattables qui se fixent les unes aux autres grâce à un système d’aimants. Une fois rabattues, les faces entourent la marmite chaude, pour terminer la cuisson sans utilisation d’énergie. Les matériaux utilisés sont du tissu de liège, de la laine de lin et une doublure thermique. L’association de ces trois matériaux permet d’obtenir une sorte de « couverture pour marmite » qui vous permettra de réaliser tous types de recettes.

La résurrection de la marmite sans feu ?

La marmite sans feu est une invention qui date de plus de dix siècles, et c’est bien la fameuse marmite norvégienne. ILO revisite ainsi cette marmite nordique, pour en faire un nouvel ustensile de cuisine low tech. Cette invention donne un cadre à la marmite norvégienne qui, bien souvent, se trouve bricolée avec des couvertures ou des couettes. Là, nous avons une véritable enveloppe de marmite ou de casserole, spécialement conçue pour cuire sans électricité ni gaz.

La prochaine étape pour l’inventrice sera d’améliorer ILO avec les conseils de professionnels et de réaliser un prototype fonctionnel. Certaine de pouvoir proposer un nouveau mode de cuisson, Claire Denelle lancera une campagne de financement participatif dans quelques semaines ou mois. De plus, elle envisage aussi une base de données collaboratives pour recueillir les avis et les recettes de ceux qui auront testé ILO ! Plus d’informations : jamesdysonaward.org

Que pensez-vous de cette innovation pour cuisiner tout en réduisant votre consommation d’énergie ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .