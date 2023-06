Sego Innovations invente un panneau solaire « origami » pliable et nomade

Si vous êtes adepte du camping ou de séjour en camping-car, vous possédez peut-être déjà un panneau solaire qui vous fournit de l’électricité. Le défaut des panneaux solaires portables classiques est d’être lourds et encombrants. Pour répondre à cette problématique, la start-up américaine Sego Innovations invente un panneau solaire en origami qui se replie pour permettre un déplacement rapide et léger n’importe où. Cet art japonais, qui consiste à plier du papier pour lui donner des formes originales, est souvent utilisé dans la conception et l’ingénierie : habitations spatiales, embarcations, bouteilles d’eau, meubles de camping. Sego Innovations utilise cette technique pour créer le chargeur solaire le plus compact au monde. Découverte.

Le panneau solaire origami Sego Innovation

Sego Innovations, startup basée en Utah, a développé des panneaux solaires autonomes pliables qui se réduisent à un huitième de leur taille en une seconde. Ils sont facilement transportables dans un sac à dos. Fondée par trois diplômés de l’Université Brigham Young (BYU), l’équipe de Sego a travaillé sur un projet similaire pour la NASA. Leur objectif est de rendre l’économie d’espace accessible, grâce à un chargeur portable adapté aux voyages, aux aventures, aux situations d’urgence et à la vie hors réseau.

Les caractéristiques techniques du panneau solaire Sego Innovations

Le modèle de lancement de Sego utilise des cellules solaires SunPower de 25 W dans des conditions d’ensoleillement optimales. Les panneaux sont découpés avec précision en forme triangulaire, puis reconnectés avec un circuit imprimé (PCB). Le panneau Sego est compact, mesurant 19 cm de côté et légèrement plus de 2,5 cm d’épaisseur. Il se déploie en un panneau solaire hexagonal fin, procurant une surface de 0,24 m². Les cellules solaires sont protégées par un revêtement ETFE résistant aux intempéries (IP67) et enveloppées d’un substrat en fibre de verre à haute pression pour une durabilité en extérieur.

Le panneau est équipé d’articulations, de charnières et d’aimants pour un pliage et une installation facile. Il dispose d’une béquille intégrée qui se range à l’intérieur du panneau replié pour faciliter le transport. De plus, il possède un module de charge à l’arrière avec un port USB-C pour la connexion directe à des appareils ou à d’autres panneaux solaires.

Et techniquement, comment est-il le panneau solaire Sego Innovations ?

Selon Sego, le temps de charge varie entre une et deux heures pour un Smartphone, trois à quatre heures pour une tablette et de 3,5 à 7 h pour une batterie externe de 10 000 mAh, en supposant des conditions d’ensoleillement optimales. Il pèse environ 1,4 kg, peut-être un peu lourd pour le transporter à pied, mais parfait pour les voyages en van ou camping-car. Les utilisateurs ont la possibilité de connecter plusieurs panneaux Sego ensemble pour augmenter la capacité de charge. Sego Innovations propose un modèle de chargeur de 25 W disponible sur Kickstarter au prix de 289 $, ce qui représente une réduction de 106 $ par rapport au prix de vente conseillé de 395 $. La campagne Kickstarter a connu un grand succès, dépassant près de 20 fois son objectif initial avec plus de 180 000 $ de promesses de dons. Plus d’informations : segoinnovations.com