Levante invente un panneau solaire nomade qui se déploie comme un origami

Profiter de l’énergie solaire partout, avec un dispositif simple, léger, et qui s’adapterait à toutes les situations. C’est le concept de l’invention de Sara Plaga et Kim-Joar Myklebust qui ont inventé un panneau solaire inspiré du principe de l’origami. À l’heure actuelle, cet art ancestral japonais, qui consiste à plier du papier pour lui donner des formes extraordinaires, est utilisé par la NASA ainsi que par diverses entreprises. Sara et Kim-Joar, passionnés de voile et de camping, s’en sont inspiré pour fonder la start-up Levante, en Italie. Ils ont créé un panneau solaire directement inspiré de l’origami, pliable et portable, pour profiter de l’énergie solaire partout. Découverte.

D’où leur est venue l’idée de cette invention ?

L’idée de créer Levante est née de Sara Plaga et de Kim-Joar Myklebust, qui sont en même temps partenaires dans la vie et dans les affaires. Leur aspiration à produire de l’énergie verte en tout lieu, que ce soit en mer ou au sommet des montagnes, les a poussés à concevoir quelque chose de nouveau qui aurait un impact positif sur l’environnement. « Nous avons pris la décision de fonder notre entreprise à l’arrivée de notre première fille », explique Sara Plaga dans une interview accordée au magazine Innovation Origins. Il leur a fallu plusieurs années pour concrétiser ce projet, avec l’idée de ne plus être « employés » et de prendre le contrôle de leurs vies et de leur temps. Voici comment Levante a vu le jour.

Le panneau solaire Levante, qu’est-ce que c’est ?

Ce panneau solaire inspiré de l’origami mesure deux mètres de long sur un mètre et demi de large lorsqu’il est déplié. Il permet de produire jusqu’à 300 W/h pour alimenter les appareils de leur camping-car. Malgré sa puissance, il ne pèse que 10 kg et peut-être facilement plié, le rendant aussi portable que n’importe quel autre équipement de camping. Même lorsqu’il est replié, le panneau continue de générer de l’énergie, fournissant environ 50 W/h. Les inventeurs expliquent avoir conçu ce panneau solaire pour répondre au besoin de chaque utilisateur.

À la manière d’une GoPro, que l’on peut accessoiriser au fur et à mesure, il est possible sur le Levante d’ajouter ou d’échanger les modules solaires en conservant le même cadre. Cela permet, entre autres, d’obtenir plus de puissance. De plus, le panneau solaire en origami peut être installé et utilisé de manière autonome. Dans le cas d’un camping-car, il suffit de le connecter à la batterie du véhicule à l’aide de quelques câbles. Il a été conçu pour les voyages, mais il peut aussi servir de source d’énergie verte sur les balcons ou les terrasses.

Deux versions disponibles pour le panneau solaire origami

Les inventeurs ont choisi de créer deux versions de leurs panneaux solaires : une version 330 W qui permet, par exemple, d’alimenter une cuisinière à induction (1 h 30 min), 10 lumières LED (125 h), un réfrigérateur (38 h), un climatiseur (4 h) ou un ordinateur portable (27 h). La seconde version disponible est un panneau origami de 500 W qui permet d’alimenter les mêmes appareils pendant des périodes plus longues, et par ailleurs, un voilier moyen de 40 à 50 pieds et le matériel de navigation. Rappelons que les inventeurs sont fans de voile et que leur matériel a été testé sur un voilier. Aucun prix n’est disponible et la commercialisation est prévue dans les semaines à venir. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site levante.eco.