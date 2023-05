Le Youtubeur et inventeur Jacob Karhu dévoile un vélomobile autonome alimenté par l’énergie solaire

Les voitures électriques ne sont pas forcément la solution la mieux adaptée pour réduire les émissions de CO2, un des principaux responsables du réchauffement climatique actuel. Aujourd’hui, ce moyen de transport moderne présente un inconvénient lié à sa faible autonomie. De plus, la plupart des bornes de recharge pour VE sont encore connectées au réseau. Les automobilistes peuvent donc être touchés par un problème d’alimentation en cas de pénurie d’électricité. En voulant trouver une solution de mobilité encore plus écologique et plus autonome, le Youtubeur Jacob Karhu a mis au point un vélo tricycle couché solaire. Apprenez-en plus sur cette ingénieuse invention.

Quelles sont les particularités de ce vélo solaire ?

Ce prototype de vélo est équipé d’un carénage qui permet de réduire les frottements de l’air, améliorant ainsi ses vitesses. Il comporte une assistance électrique alimentée par des panneaux solaires installés sur son toit. Ainsi, en présence du soleil, ce véhicule tricycle pourrait afficher une excellente autonomie. Il est bon de préciser que cet innovateur a fabriqué ce prototype à partir d’un vélo couché déjà existant. Mais il y a effectué plusieurs modifications. Les freins à tambour de 70 mm ont été remplacés par des modèles de 90 mm. Les roues ont été remises à neuf. Les pneus ont été remplacés par des modèles plus résistants (Marathon Plus). Quelques travaux de maintenance ont été également réalisés sur les dérailleurs, les gaines et les plateaux.

Comment le carénage de ce véhicule a été conçu ?

Arrondi sur l’avant et un peu effilé sur l’arrière, ce carénage dispose d’un design simple et aérodynamique. Il est fabriqué avec des tubes carrés en aluminium (25 × 25 × 2 mm). Les cinq montants verticaux robustes pourront accueillir les panneaux photovoltaïques. Ce jeune homme a créé le capot en s’inspirant des kayaks dont la structure est protégée par une toile de nylon balistique. Il a donc utilisé ce tissu résistant et légèrement thermorétractable pour envelopper la structure métallique. Ensuite, il a appliqué de la résine époxy sur la toile afin de la rendre étanche. Il cherche encore des alternatives moins polluantes à cette résine pour les versions futures de ce vélo solaire. Il a conçu la porte selon une technique de stratification, en superposant la fibre de verre et le styrodur. Grâce à ce carénage, le vélo est protégé des éléments. Sa vitesse est ainsi optimisée. Lors des derniers essais sur route, celle-ci était comprise entre 28 et 29 km/h (contre 25-26 km/h sans le carénage).

Bien d’autres composants ingénieux sur ce prototype de vélo autonome

Sur le toit de ce vélo tricycle, cet inventeur a installé deux panneaux légers et flexibles, avec une puissance nominale de 100 W chacun. Lors des tests effectués à Brest, en hiver, chaque module avait produit 60 à 70 W. La production électrique était plus faible que prévue, mais le jeune homme espère obtenir un meilleur rendement en été. Ce véhicule est aussi équipé d’une batterie fabriquée à base de cellules récupérées sur des modules usagés. Cette batterie de 800 W prend ainsi le relais lorsque les panneaux solaires arrêtent de produire. Cela peut arriver par temps nuageux ou sur une route ombragée, par exemple. En effet, des travaux fastidieux ont été réalisés lors de la mise au point de cette solution de stockage d’énergie recyclée. Outre cela, ce prototype comporte un moteur-roue, capable de régénérer de l’énergie en freinant. Trouvez plus d’informations sur cette innovation sur YouTube et son compte Instagram.