Raba : Nature Mobility invente un casque vélo pliant et innovant (de type Origami) qui se range facilement

Ces dernières années, le vélo attire de plus en plus de personnes en raison de son caractère écologique, pratique et économique, sans compter qu’il aide à garder la forme. Avec cet engouement, les ventes de casques se multiplient également. Il n’est donc pas étonnant que les modèles disponibles soient de plus en plus nombreux et variés. Nature Mobility, une entreprise sud-coréenne, a inventé un casque pliant hors du commun, connu sous le nom de « Raba ». Son design qui sort de l’ordinaire a été inspiré du concept japonais de l’Origami. Ainsi, il utilise une série de pré-plis qui, une fois dépliée, permet un rangement à plat plutôt pratique. Le casque peut alors être transporté dans un sac à dos ou même un sac à main. Lorsqu’il est replié, il redevient un casque de protection classique.

Caractéristiques du casque

Près de 60 tests de prototypes ont été effectués par l’entreprise avant d’arriver à ce modèle, qui s’utiliserait aussi bien pour la pratique du vélo que du skateboard. Il faut savoir que le concept n’est pas totalement nouveau dans l’univers de la mobilité personnelle. Cependant, le Raba se distingue par son design tridimensionnel à effet origami. Il est constitué de plusieurs panneaux triangulaires et losanges assemblés au moyen de nervures et d’un tissu de bâche. Un système de fil de type BOA, inventé par la société Windwire, aide les nervures à se maintenir ensemble afin de former un élément monobloc. Pour obtenir la forme classique d’un casque, il faut actionner la rotation d’un cadran placé à l’arrière de l’équipement. Le fil se resserre alors, recourbant en conséquence les panneaux qui comportent les pièces triangulaires.

Sûr et confortable

Bien évidemment, la rotation du cadran dans le sens inverse desserre le fil et relâche les panneaux pour avoir un corps plat flexible facile à ranger. Ce changement de structure se fait en moins de 10 secondes. En ce qui concerne les matériaux de fabrication, le casque Raba utilise une combinaison de mousse EPS et de thermoplastique ABS pour assurer une meilleure absorption des chocs. À l’intérieur se trouvent des coussinets pour le confort lors du port.

Un casque aux multiples qualités

Le casque Raba a déjà été introduit sur la plateforme de financement participatif Wadiz. Vraisemblablement, les qualités vantées par le constructeur sont plutôt nombreuses. Outre son design original, il peut se plier en deux ou être roulé pour optimiser encore plus son rangement. Selon ses concepteurs, l’équipement peut être réduit à un peu plus d’un tiers de son volume initial lorsqu’il est plié. Plus intéressant encore, il permet un ajustement personnalisé au tour de la tête du porteur. Pour le moment, on ne sait pas encore quand ce produit arrivera sur le marché. Cependant, Nature Mobility a déclaré qu’il disposait déjà de plusieurs certificats de sécurité. Plus d’informations : Nature Mobility