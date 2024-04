Panneau solaire : SUD Renovables dévoile une installation verticale sur un toit et des résultats étonnants

Lorsque l’on envisage une installation photovoltaïque, les panneaux solaires horizontaux s’imposent comme l’une des seules solutions. Les installations de panneaux solaires sont financièrement aidées par le ministère de l’Écologie, mais se limitent, pour le moment, à des panneaux à poser sur le toit et par conséquent, horizontaux. En Espagne, des installations de panneaux solaires bifaciaux et verticaux sont actuellement testés sur le site de la société espagnole SUD Renovables. Ils sont installés sur le toit de son entrepôt d’Avinyó, à Barcelone, via des panneaux SunPower, et deux micro-onduleurs IQ8P d’Enphase Energy. Mais, quels avantages peuvent apporter des panneaux solaires bifaciaux verticaux ? Et, sont-ils réellement plus productifs que des panneaux horizontaux ? Décryptage.

Une structure spécifique et adaptée

Les structures de montage ont été spécifiquement conçues pour résister aux conditions de vent de la région de Barcelone, explique sur son blog le directeur associé de SUD Renovables, Manel Romero. Deux panneaux ont été installés, un orienté vers l’est et l’autre vers l’ouest, chacun fonctionnant de manière indépendante avec un système de suivi du point de puissance maximale (MPPT). Cette configuration permet d’observer expérimentalement le comportement des panneaux, avec une production en « double pic » le matin et l’après-midi.

Un rendement plus faible, mais plus homogène

Le rendement des panneaux solaires verticaux est naturellement inférieur à celui des inclinaisons plus faibles. Cependant, avec la récente baisse des prix des panneaux, envisager leur installation verticale, devient-il plus pertinent aujourd’hui, notamment dans des applications dans lesquelles une configuration classique (sud, ou est-ouest, avec peu d’inclinaison) est impossible ou plus complexe. Dans l’exemple de SUD Renovables, ils utilisent des logiciels spécialisés tels que PVGIS, PVsyst, afin d’estimer la production réelle des panneaux verticaux. Pour ce faire, et pour obtenir des résultats plus probants, deux panneaux ont été installés sur le toit, l’un avec sa face principale orientée à l’est et l’autre à l’ouest, et avec chacun un micro-onduleur. Le but de ce test étant évidemment de savoir si l’installation de panneaux verticaux serait plus productive que pour des panneaux horizontaux.

7 avantages comparés à une installation « traditionnelle »

L’installation de panneaux solaires bifaciaux verticaux présente plusieurs avantages en comparaison avec les panneaux solaires classiques. Le premier d’entre eux étant de pouvoir fonctionner sur une plus longue durée. En effet, les panneaux classiques orientés sud ou sud-est connaissent des phases de « non-production », les panneaux verticaux, eux, peuvent produire tout au long de la journée. Un autre avantage pratique est celui de moins se salir, la surface exposée étant régulièrement balayée par les vents. De plus, les panneaux verticaux disposent de deux pics de consommation, un, le matin, l’autre l’après-midi, ce qui permet de réguler la production, et donc d’éviter les excédents de production en milieu de journée. Enfin, dans le cas de « ferme solaire » ou d’utilisation en agrivoltaïque, l’installation de panneaux verticaux pourrait permettre d’optimiser l’espace.

Le fondateur de l’entreprise explique sur LinkedIn que les panneaux verticaux ont principalement sept avantages comparés aux panneaux horizontaux. Il les résume ainsi :

Un double pic de production bien marqué, un premier le matin et second l’après-midi au lieu d’un seul à midi. Les panneaux fonctionnent à leur pleine puissance (le matin et l’après-midi) lorsque la température est plus faible. Le panneau solaire, complètement libre à l’arrière, dissipe également beaucoup mieux la chaleur. Le panneau vertical se salit beaucoup moins vite moins qu’un panneau horizontal. En autoconsommation, on optimise la production photovoltaïque, évitant ainsi les excédents en milieu de journée. Selon les prix actuels de l’électricité (NDLR : en Espagne), il n’est plus intéressant de produire le matin et l’après-midi. Dans l’agrivoltaïque, l’espace est optimisé et le cout d’installation est réduit. Une optimisation des espace en milieu urbain, les infrastructures routières et ferroviaires (murs antibruit, clôtures et façades).

On peut très bien imaginer, par exemple, des champs laissés en culture, mais dans lesquels des panneaux verticaux pourraient produire de l’électricité. Cela assurerait une minimisation des pertes de surfaces agricoles, souvent sacrifiées dans le cas d’installation de panneaux solaires horizontaux. Plus d’informations sur le site SUD Renovables. Les panneaux solaires verticaux vous semblent-ils une solution d’avenir ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .