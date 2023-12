La Suisse installe des panneaux solaires verticaux sur des murs de soutènement routier

Aujourd’hui, la production d’électricité à partir du charbon et du gaz diminue progressivement en Europe (-17 % au premier semestre 2023). En revanche, les énergies solaire et éolienne ont connu une progression de 17,8 % dans le mix énergétique européen. Malgré cette croissance, il reste encore du chemin à faire pour ne plus dépendre des énergies et combustibles fossiles. Dans ce sens, la Suisse favorise la production d’électricité à partir des énergies renouvelables (solaire, éolienne et hydraulique). D’ailleurs, le marché du photovoltaïque se développe de manière significative dans ce pays, avec une hausse de 58 % en 2022 de la capacité installée par rapport à 2021.

Les installations solaires ont l’avantage d’être adaptables à différents sites tels que les toits, les façades, les parkings, les exploitations agricoles, les routes, les chemins de fer, etc. Dans ce projet photovoltaïque réalisé depuis l’automne 2023, des modules PV verticaux sont installés sur le mur de soutènement d’une route de contournement à Teufen, dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures. Ce site complexe exige une technique d’installation spéciale, développée par les entreprises K2 Systems et Solarmotion AG. Découverte.

La planification de ce projet solaire à grande échelle

L’an dernier, Roland Schlegel, chef de projet chez Zenna AG, a planifié ce projet photovoltaïque vertical en bordure de route. Lors de cette étape de planification, le bureau d’ingénierie de l’Inspection routière suisse a pris en charge les calculs statiques. Il a déterminé avec précision le nombre de modules solaires nécessaires afin de couvrir le mur de soutènement incliné à 75 °C. Ainsi, 756 modules solaires en verre de haut de gamme ont été prévus afin de mettre en œuvre ce système. Les installateurs ont utilisé des solutions de montage de K2 Systems pour les installer en toute sécurité.

Le système de fixation de ces panneaux PV verticaux

L’entreprise K2 Systems a combiné sa solution de montage K2 BasicRail avec le système d’ancrage à vis HUS de Hilti pour s’assurer que les modules solaires soient solidement fixés au mur de soutènement incliné à 75 °C. Ces deux composants et le tapis de protection du bâtiment K2 ont été fixés à la maçonnerie à l’aide de la technologie adhésive HIT et Wings BSM. Lors de la réalisation de ce projet, les équipes ont fait grandement attention à ne pas dépasser la profondeur d’ancrage maximale de 90 mm. Le respect de cette norme est de mise afin d’éviter que le mur de soutènement ne s’affaiblisse au cours de l’exploitation du système photovoltaïque. L’équipe de Solarmotion AG a, ensuite, posé la solution de montage K2 BasicRail dans une connexion transversale. Pour ce faire, elle a utilisé un système d’insertion avec des composants Full Black. Afin de protéger le système de montage contre la corrosion, il a été anodisé. Les éléments du système indirects sont fabriqués en aluminium ou en acier inoxydable A2.

Les points forts de ce système PV publique

Selon ces entreprises spécialisées, cette installation solaire à grande échelle possède une puissance de 325 kWc. Sa capacité de production d’énergie est estimée à 230 000 kWh par an. Celle-ci serait suffisante pour alimenter approximativement 52 ménages suisses composés de quatre personnes. Elle sera injectée au réseau St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG. Grâce au rendement élevé de ces modules solaires installés verticalement, le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures pourra profiter d’un approvisionnement d’énergie solaire constant même en hiver. Cela contribue à éviter la surcharge du réseau lorsque la demande d’électricité augmente. Il est bon de préciser que l’objectif de ce canton est que l’électricité produite à partir des énergies renouvelables couvre au moins 40 % de sa consommation d’ici 2035. Plus d’informations : K2-systems.com. Que pensez-vous de cette initiative suisse ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .