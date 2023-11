Lumière sur « Mon Kit Solaire », l’installation de panneaux solaires RGE

L’automne bat son plein, et ce n’est pas réellement le soleil qui domine en ce mois de novembre. Il n’empêche que ceux qui ont opté au printemps dernier pour des panneaux solaires, peuvent profiter d’électricité produite grâce au soleil, même en hiver. Si vous n’avez pas encore franchi le cap de l’installation, mais que vous l’envisagez, nous vous proposons de découvrir Mon Kit Solaire, un installateur de panneaux photovoltaïques agréé et certifié RGE près de chez vous. Ce peut être la solution à portée de main, avec des installateurs agréés et certifiés RGE, vous ouvrant droit à la garantie décennale, et aux différentes primes versées par l’État ou les collectivités locales. Découverte.

Présentation de Mon Kit Solaire

Mon Kit Solaire se distingue par son réseau d’installateurs certifiés répartis dans toute la France. Ces poseurs de modules solaires répondent aux normes les plus strictes et détiennent les certifications essentielles, notamment l’AQPV (Alliance Qualité Photovoltaïque), QualiPV, et QUALIFELEC. De plus, ils assurent la garantie décennale et la responsabilité civile professionnelle. La force de Mon Kit Solaire réside dans son réseau d’installateurs qualifiés, sélectionnés méticuleusement pour garantir des prestations de qualité. Ces artisans sont certifiés RGE, reconnaissant leur expertise dans les projets photovoltaïques. De l’installation sur toit plat à la réalisation sur mesure, chaque projet s’adapte à vos besoins pour maximiser la production énergétique et assurer une rentabilité rapide. Mon Kit Solaire propose des délais de réalisation courts, une garantie de rendement, et des produits solaires professionnels.

Combien coûte une installation photovoltaïque ?

Vous pouvez estimer le coût de votre projet en 30 secondes avec Mon Kit Solaire, obtenir en quelques minutes, un devis personnalisé. Sachez que Mon Kit Solaire propose uniquement des artisans certifiés RGE et que les installations solaires réalisées par ces installateurs certifiés ont bénéficié d’une prime moyenne de 1740. Mon Kit Solaire propose des matériaux de haute qualité, des prix compétitifs et une expertise reconnue, avec un siège basé à Lille, en France. Mon Kit Solaire met en avant son réseau d’installateurs QualiPV RGE locaux, équipés de matériel premium. Passer par cette entreprise, offre l’avantage d’un large choix de produits photovoltaïques à des tarifs négociés. Des panneaux solaires au prix attractif jusqu’au kit premium, le matériel fourni s’adapte à tout type d’installation, que ce soit ongrid d’autoconsommation, avec/sans batterie ou système avec/sans revente du surplus à EDF Obligation d’Achat. L’entreprise collabore avec des marques reconnues telles que Sunpower, Enphase, APS, Dualsun, JA Solar, Fronius, Systovi, garantissant des produits de qualité et des tarifs compétitifs.

Quels sont les avantages et le prix moyen d’une installation ?

Aucune restriction n’est imposée quant aux modes d’installation des panneaux solaires, vous pouvez donc procéder à l’installation sur de nombreux supports. Mon Kit Solaire pratique régulièrement des poses sur divers supports tels que façade, toiture inclinée, toiture plate, toiture tuile, toiture ardoise, au sol, sur carport, sur bâtiment agricole, etc. La seule restriction relative à une telle installation concerne les zones géographiques qui se situent dans le périmètre d’un bâtiment historique. C’est la raison pour laquelle Mon Kit Solaire recommande d’entamer toutes les démarches rapidement, les délais d’installation étant de 2 à 3 mois. Le prix d’une installation varie selon plusieurs facteurs, notamment la localité et les spécificités du projet. En moyenne, le coût pour une installation de 3 kWc s’élève à 8 200 € TTC, comprenant la pose, l’achat du matériel et l’accompagnement. En savoir plus ? Rendez-vous sur la page de votre installateur de panneaux solaires MonKitSolaire.fr.