Les lave-vaisselles LISSOME R1 et R1 Lite visent apparemment à établir une nouvelle norme en matière de lavage de la vaisselle. Conçus dans un souci d’économie d’espace, ils arborent un design compact associé à des fonctionnalités plus intéressantes les unes que les autres. Du fait de cette conception, ils conviennent à un petit appartement et peuvent même être installés dans une petite salle de pause à l’intérieur d’un local professionnel. Mieux encore, ces appareils intelligents seraient adaptés aux camping-cars, aux logements temporaires ou aux tiny houses, dans la mesure où ils comportent un réservoir d’alimentation en eau. Cela signifie qu’ils n’ont pas besoin d’être raccordés au circuit d’eau conventionnel. Mais il s’agit d’un atout plutôt basique par rapport aux autres promis par LISSOME.

Un cycle de lavage rapide

Avec seulement 28 cm de large, le LISSOME R1 nettoie la vaisselle avec une technologie avancée de jet de balayage. Celle-ci repose sur un bras de pulvérisation vertical qui utilise des jets d’eau horizontaux à haute pression. La machine adopte un cycle de lavage et de séchage rapide qui garantit un nettoyage complet en seulement un quart d’heure, et ce, quelle que soit la quantité de vaisselle à laver. À ce sujet, sachez que le R1 peut à la fois prendre en charge jusqu’à 28 pièces de vaisselle. Le diamètre maximal supporté pour les assiettes est de 30 cm, contre 25 cm pour les poêles à frire.

Aider à lutter contre le gaspillage d’eau

Afin de se débarrasser efficacement des bactéries et des germes, le lave-vaisselle de nouvelle génération met en œuvre une technologie de stérilisation qui utilise à la fois des rayons UV et du plasma. Cela en fait un dispositif idéal pour le nettoyage des biberons, des jouets, ainsi que des fruits et légumes. On notera aussi le fait que le R1 est doté d’une fonction de séchage à l’air chaud. Le réservoir d’eau intégré possède un volume de 3,6 litres. Une capacité qui peut paraitre insignifiante, mais LISSOME promet une consommation d’eau de seulement 3,3 litres par cycle de lavage, contre environ 10 litres en moyenne pour un lavage à la main !

Prix et disponibilité

Cette capacité à réduire la consommation d’eau est rendue possible par des capteurs couplés à l’IA. Aussi, le lave-vaisselle serait en mesure d’ajuster le processus de nettoyage en évaluant la turbidité de l’eau. Le R1 se décline en deux coloris : Space Gray et Starlight White. De son côté, le R1 Lite est uniquement proposé en Space Gray. Et contrairement à la version normale, il est dépourvu de certaines fonctionnalités telles que le mode piloté par IA, le séchage automatique ainsi que la stérilisation.

Ces lave-vaisselles innovants sont actuellement disponibles en précommande sur Kickstarter à partir de 309 dollars (~280 €). Avec actuellement près de 180 000 € récoltés sur les 4 521 € requis, ce projet semble faire un carton ! Plus d’infos : kickstarter.com. Comment trouvez-vous ce mini lave-vaisselle ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses.