Quelle est la durée de vie d’un Thermomix selon cette ancienne conseillère Vorwerk ?

Le 6 février, dans cet article, nous étions parmi les premiers à vous annoncer le lancement du modèle TM7 de Thermomix ! Pour certains, en témoignent les commentaires déposés sur nos articles, le Thermomix est une longue histoire d’amour ! Certains possèdent d’anciens modèles comme le TM51 voire le TM21 qui fonctionnent encore aujourd’hui… Le Thermomix est cet allié incontournable des amateurs de cuisine maison ! Il mixe, pétrit, cuit, émulsionne… bref, il fait tout (ou presque). Néanmoins, avant de céder à la tentation de l’achat du TM7 (nous on a déjà craqué) dont les premières livraisons sont prévues autour du mois de juin, j’ai interrogé une ancienne conseillère sur la durée de vie des Thermomix. Révélations.

Des ancêtres encore en service

Ah les vieux appareils, ce sont à priori les plus résistants ! Ne dit-on pas que « c’est dans les vieux pots que l’on fait la meilleure soupe ! » Si vous pensiez que votre Thermomix allait vous lâcher au bout de cinq ans, détrompez-vous ! « Les anciens modèles, comme le TM21, peuvent durer plus de 30 ans », m’a confié mon interlocutrice. Eh oui, certains résistent à l’épreuve du temps, témoins d’une époque où l’obsolescence programmée était encore un concept flou. Ces dinosaures de la cuisine continuent de hacher menu et de mijoter comme au premier jour.

Cependant, la technologie évolue, et avec elle, la durée de vie des nouveaux modèles. Dommage lorsque l’on sait que le TM7 est vendu au prix de 1 599 € quand même ! « Le TM6, lui, est sur le marché depuis 5-6 ans et pour l’instant, aucun retour de défaillance majeure, souligne notre experte. Il semble donc bien parti pour une belle carrière, même si son avenir à long terme reste encore un mystère. Les années à venir, et le recul nécessaire nous diront s’il est aussi résistant que les anciens modèles !

Les accessoires, ces petites faiblesses du Thermomix

Notre interlocutrice privilégiée note que les accessoires peuvent être fragiles, et qu’ils doivent être remplacés, même si cela n’engendre pas de pannes sur le robot lui-même. Ainsi, si le cœur de la machine tient bon, certains accessoires, eux, ont une espérance de vie plus limitée. « Le fouet est particulièrement fragile et peut s’abîmer en cas de mauvaise manipulation », prévient-elle. Le joint du couvercle, lui, demande également un remplacement régulier, tous les deux à trois ans, pour garantir une étanchéité optimale. Quant aux célèbres couteaux du Thermomix, surprise : « plus on les utilise, plus ils s’aiguisent ! » Pas besoin, donc, de prévoir leur remplacement fréquent. Un bon point pour la durabilité de l’appareil et votre porte-monnaie.

Et les pannes dans tout ça ?

Bien sûr, aucun appareil n’est à l’abri d’un petit accroc. Mais, bonne nouvelle : le service après-vente de Thermomix semble réactif. « J’ai eu une panne de balance sur mon TM5, mais tout s’est très bien passé, ils l’ont pris en charge et me l’ont renvoyé comme neuf », raconte notre experte, ex-conseillère, mais par ailleurs utilisatrice du Thermomix. Il est donc rassurant de savoir que, même en cas de souci, la marque veille au grain. Et vous, avez-vous déjà eu un Thermomix qui a traversé les décennies ? Ou au contraire, des soucis prématurés avec votre appareil ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .