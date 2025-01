Plus sain que le bois ou le plastique, privilégiez ce matériau pour votre planche à découper

Dans un article publié récemment au sujet des planches à découper en plastique, nocives pour la santé, Nathalie vous expliquait qu’il valait mieux opter pour le bois. Nous attachons une importance particulière aux commentaires que vous déposez sur nos articles et l’un d’eux m’a interpellée. Dans ce commentaire, le lecteur avançait que les planches en bois, étaient fabriquées avec de la « colle blanche à bois qui est souvent utilisée pour coller les morceaux ». Et, il concluait par « cette colle étant toxique, vous l’absorbez comme pour le plastique ». Son conseil ? La planche en verre, ou en inox. Je me suis donc intéressée à cette option, mais j’ai aussi cherché à savoir si les planches en bois étaient réellement à bannir de ma cuisine. Décryptage.

Quid des planches en bois ?

Je possède moi-même une planche en bois qui, je pense, a traversé plusieurs générations. Fabriquée en bois brut, je n’ai pas l’impression que des morceaux de colle ou de bois s’en détachent et pourtant je l’utilise chaque jour de la semaine, sans exception. La DGCCRF avait, un temps, interdit le bois dans les cuisines professionnelles, puis était revenue sur cette décision, comme le confirme ce document officiel. Une étude publiée par le New York Times, explique que le bois reste une valeur sûre comparée au plastique.

Les planches en bois, oui, mais pas n’importe lesquelles

Si vous optez pour le bois, le risque de contamination sera minime, à condition que ladite planche soit conçue en bois brut et de préférence en hêtre, chêne, noyer ou érable. On évitera, par conséquent, les planches en résineux, ou présentant des collages de bois différents. Une étude notable menée par le microbiologiste Dean Cliver a démontré que les planches en bois retiennent moins de bactéries que celles en plastique, suggérant ainsi une meilleure sécurité alimentaire. Je vais donc pouvoir continuer d’utiliser ma planche en bois en la nettoyant minutieusement après chaque utilisation à la brosse, à l’eau chaude et au savon, voire au lave-vaisselle !

Quid des planches en verre ou en inox ?

Notre lecteur conseille d’utiliser des planches en verre, ou des planches en inox, et il est indéniable qu’elles sont plus faciles à nettoyer. Les planches à découper en verre et en inox ont chacune leurs points forts et leurs petits défauts, alors voyons ce qu’elles ont dans le ventre ! Côté verre, j’apprécie sa surface ultra-lisse, hygiénique et non poreuse, qui se nettoie en un clin d’œil. Pas de bactéries qui s’incrustent, et hop, direction le lave-vaisselle sans crainte.

Mais, attention, sa dureté peut réellement abîmer vos couteaux, et gare aux débris si elle tombe. Le verre se casse, ce n’est pas un scoop ! Pour l’inox, même combat sur l’hygiène : aucune chance pour les microbes grâce à sa surface antibactérienne naturelle. En bonus, il est robuste, durable et parfaitement adapté à un style de cuisine moderne et épuré. En revanche, il m’est absolument impossible de couper sur de l’inox, le bruit de la lame qui crisse sur la planche me donne des frissons, rien qu’en l’écrivant !

Je resterai sur le bois quoi que l’on en pense. Alors, entre le chic du verre et la robustesse de l’inox et le classicisme du bois, lequel vous fait de l’œil pour vos aventures culinaires ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

