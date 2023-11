Lorsque l’on cuisine, il y a quelque chose de particulièrement énervant : un couteau qui ne coupe pas. Allez couper une patate douce avec un couteau qui en a juste le nom ! Vous verrez que vous risquez d’y laisser les doigts plutôt que la patate douce ! Et vous avez beau les affûter, vos couteaux sont peut-être esthétiques, mais ils ont oublié d’être performants ! Vous allez probablement changer d’avis en découvrant une invention géniale, un peu chère, mais géniale. « Développé pour la cuisine du nouveau millénaire ! », c’est ainsi que la start-up tchèque qualifie son invention : un couteau à ultrasons baptisé 369Sonic, actuellement en campagne sur Kickstarter. Découverte.

Le couteau 369Sonic, qu’est-ce que c’est ?

Les couteaux à ultrasons existent déjà, cependant, ils sont généralement réservés aux professionnels de la restauration. Avec 369Sonic, le couteau professionnel s’invite désormais dans nos cuisines domestiques. Cet exceptionnel couteau se dote d’une lame vibrante qui peut asséner 50 000 coups de lames par seconde ! Les aliments spongieux, les viandes crues ou encore les légumes cuits ne seront plus jamais maltraités et ne finiront plus écrasés ni hachurés. Cette vibration ultrarapide a pour effet de minimiser l’adhérence des aliments à la lame, assurant ainsi des coupes impeccables. Quant à votre précieux saumon frais, prévu pour le réveillon de Noël, vos pavés seront impeccables grâce à ce couteau révolutionnaire.

Comment fonctionne 369Sonic ?

Ce couteau est bien plus qu’un simple ustensile de cuisine. C’est un petit concentré de technologies, cachées dans son manche et dans sa lame. Pour fonctionner, il est alimenté par une batterie au lithium rechargeable de 12 V, un circuit imprimé sophistiqué et un transducteur à ultrasons en titane. Le 369Sonic se distingue par sa lame en acier inoxydable affûtée de 125 mm (4,9 pouces). Lorsqu’il est en marche, le transducteur génère un signal électrique converti en un mouvement mécanique vibrant à une fréquence impressionnante de 40 000 à 50 000 fois par seconde.

En plus de sa prouesse technologique, le 369Sonic présente une conception ergonomique, se parant d’un protège-lame lorsqu’il n’est pas utilisé et accompagné d’un chargeur sans fil pour une recharge pratique. L’autonomie de la batterie est de 50 min environ. Cependant, il est rare que nous ayons besoin de couper si longtemps, sans interruption, vous pourrez alors tranquillement trancher impeccablement votre rosbif tout chaud.

Le secret se cache peut-être dans l’affûtage ?

Quand vous recevrez ce couteau, vous n’aurez plus besoin de l’affûter. En effet, les lames de ces couteaux de cuisine à ultrasons sont aiguisées au sabre, garantissant une extrême netteté. Grâce à cette technologie, alliant affûtage exceptionnel et puissance des ultrasons, votre couteau dispose d’une durée de vie (presque) illimitée. Découvrez une manière inédite de couper vos aliments, avec la garantie d’une propreté et d’une esthétique impeccables. Ce couteau ultrasonique se positionne comme un remplaçant potentiel pour une variété de couteaux de cuisine classiques.

Cependant, il faudra tout de même y mettre le prix, car il est vendu en précommande au prix de 320 € (348 $). En revanche, aucune date de livraison annoncée, il faudra attendre avant que la campagne de financement sur Kickstarter soit un succès. Ce qui ne devrait pas être un problème puisqu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, 51 610 $ sont affichés au compteur sur les 60 000 $ espérés. Plus d’informations ? Rendez-vous sur 369Sonic.com. Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .