FlexiBoard (ré)invente la planche à découper de cuisine tout en un, multifonctionnelle et modulaire

Lorsque l’on prépare un repas, la cuisine devient le centre de toutes les attentions et nous y pratiquons inconsciemment de nombreuses activités. Pour la préparation d’un repas, il faut dégeler, couper, nettoyer, organiser, égoutter, sécher et conserver. Toutes ces actions prennent du temps et demande une organisation presque militaire ! Si ce n’est pas organisé et que vous êtes du genre bordélique, alors la cuisine se transforme assez vite en un capharnaüm sans nom. Une fois votre préparation terminée, vous ne savez généralement pas par où commencer pour tout ranger ! Cependant, avec l’invention innovante du FlexiBoard, toutes ces activités peuvent désormais être réalisées de manière fluide et organisée sur une seule planche à découper multifonctionnelle. Découvrons cette invention géniale actuellement en campagne sur Kickstarter.

FlexiBoard, bien plus qu’une planche à découper !

FlexiBoard n’est pas simplement une planche à découper, c’est une transformation de votre espace culinaire. Son design révolutionnaire permet d’agrandir et de donner une nouvelle dimension à votre cuisine. En un seul produit, FlexiBoard combine décongélation, vérification, découpe, organisation, lavage et égouttage, simplifiant ainsi le processus de préparation des repas et le nettoyage qui suit. Nous n’avons jamais assez de place dans une cuisine et parfois la petite table, qui nous sert de plan de travail annexe quand celui d’origine est trop encombré, passe au salon pour accueillir le buffet apéro. Et là, c’est le drame, plus de place pour poser un plat ou découper une viande ! FlexiBoard se transforme alors instantanément en une extension parfaite pour la préparation et le tri des aliments, offrant un espace de travail additionnel là où vous en avez besoin.

Une cuisine fonctionnelle et rangée au cordeau !

Outre le fait que le FlexiBoard vous aide à vous organiser lorsque vous préparez les repas, cette invention ne se limite à cette seule fonction. En effet, FlexiBoard est aussi un véritable organiseur de placard et vous permet de gagner de la place. Il s’adapte parfaitement à toutes les tailles de placards, offrant une solution organisée pour ranger vos ustensiles de cuisine. Plus besoin de chercher, avec FlexiBoard, tout est à portée de main. La cuisine d’un professionnel est à portée de tous avec ce petit accessoire hyper pratique.

En plus, des accessoires malins viennent compléter le FlexiBoard

Du support pour téléphone aux récipients Flex’n Fresh, en passant par les récipients pliables, les bols FlexiLid, le sac alimentaire en silicone et le plateau de décongélation, chaque accessoire est conçu pour simplifier et améliorer votre quotidien en cuisine. Une invention ingénieuse et des accessoires malins qui ne négligent pas l’environnement. En effet, FlexiBoard est fabriqué à partir de matériaux respectueux de l’environnement, sans danger pour l’homme et réutilisables. L’utilisation de papier et d’emballages durables, certifiés FSC, garantit la durabilité des matériaux.

L’usine de production, équipée de panneaux solaires, génère une énergie propre et durable, respectant les normes américaines et européennes en matière de responsabilité sociale. Engagée dans une démarche de réduction des déchets, FlexiBoard s’efforce de minimiser les emballages inutiles tout au long du processus de livraison. De plus, un plan de recyclage est en place pour collecter les pièces usagées ou endommagées, les dirigeant vers des fournisseurs spécialisés dans le recyclage.

Vous avez envie de posséder FlexiBoard et d’être parmi les premiers à tester son ingéniosité ? Retrouvez-le en campagne de financement participatif sur Kickstarter au prix de 64 € (69 $), avec une réduction de 30 % par rapport au prix de vente final et une livraison pour février 2024. Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risque potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.