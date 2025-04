Le Cookeo, des avantages mais également des inconvénients explique cette utilisatrice

Récemment, notre dernier article sur le Cookeo a suscité une réaction enthousiaste de la part d’une de nos lectrices qui nous a expliqué que ce que nous avancions était plutôt fidèle à la réalité. Elle ne se prétend pas experte en Cookeo, mais elle a souhaité partager avec nous son expérience avec humour et sincérité. Cet appareil révolutionnaire, pas toujours évident à dompter de prime abord, lui a aussi procuré quelques déconvenues. Mais, que les choses soient claires, elle n’abandonnera jamais son Cookeo, qu’elle utilise au quotidien. Cependant, au fil de ses utilisations, et de ses déboires, aussi, elle ne lui trouve pas que des avantages. Alors, entre coups de cœur et petites déceptions, voici son avis sur cet incontournable de la cuisine moderne.

Les avantages du Cookeo : un allié du quotidien

« Je l’utilise au quotidien », nous confie-t-elle. Et pour cause ! Des pâtes express : « oui, oui, parfois la flemme prend le dessus, désolée » ! aux légumes vapeur prêts en un clin d’œil grâce au mode cuisson sous pression (pratique aussi pour préparer les repas de son chien !), le Cookeo se rend indispensable. Elle profite également de ce mode pour anticiper les repas de sa fille en concoctant des cubes maison, qu’elle congèle ensuite. Le Cookeo est vraiment top pour préparer les repas de bébé ! Un autre point fort qu’elle souligne : le mode saisir. Pas besoin de plaques de cuisson, une solution idéale pour les petits budgets, notamment les étudiants. Adieu les casseroles empilées et bonjour aux plats mijotés directement dans la cuve ! Enfin, le Cookeo séduit les adeptes du batch cooking, cette technique qui consiste à cuisiner en grande quantité puis à congeler des portions pour les repas de la semaine. Même si vos plaques sont déjà occupées, le Cookeo peut prendre le relais et assurer plusieurs cuissons simultanées.

Les inconvénients du Cookeo : tout n’est pas parfait

Bien qu’elle soit conquise, notre lectrice ne cache pas quelques bémols. Premier hic : l’encombrement. Comme son cousin l’Air Fryer, le Cookeo prend de la place sur le plan de travail. Pour ceux qui ont une petite cuisine, il faut jongler avec l’espace. Et, avoir une place déterminée dans le placard. Chez elle, un plan de travail a été ajouté dans la cuisine pour accueillir cet appareil encombrant, son Mr Cuisine, et son airfryer qui feront l’objet de futurs articles. Second point : la variété des modèles et des prix. Entre les différentes versions et options (Connect, Extra Crisp, etc.), il n’est pas toujours facile de s’y retrouver, surtout quand on veut concilier budget et besoins. Enfin, petite note personnelle : notre lectrice avoue ne jamais utiliser le mode réchauffage. « Je n’en ressens pas le besoin », nous dit-elle. Comme quoi, toutes les fonctions ne trouvent pas leur public.

Et vous, qu’en pensez-vous ?

En conclusion, notre lectrice reconnaît que le Cookeo a su se rendre indispensable dans son quotidien, même si tout n’est pas parfait. Elle observe au passage que Moulinex a développé le Cookeo Extra Crisp, un accessoire qui, selon elle, fait doublon avec l’Air Fryer, mais qui peut éviter à ceux qui possèdent déjà le Cookeo d’acheter un airfryer.

Quant aux recettes, elle préfère souvent explorer les trésors d’internet plutôt que d’acheter des livres. Et vous, chers lecteurs, utilisez-vous le Cookeo ? Quels sont vos coups de cœur et vos déceptions ? Partagez-nous vos anecdotes et surtout vos astuces en commentaire. Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Moulinex, Cookeo Multicuiseur intelligent 6L, 80 recettes intégrées, Cuisson sans surveillance, Ecran intuitif, Guide de cuisson, Application MyMoulinex, 1600W, Blanc, 15 ans réparabilité CE854110 DES REPAS SAINS ET SAVOUREUX PRÊTS EN UN RIEN DE TEMPS : plus de 200 recettes maison à réaliser en moins de 10 minutes avec le multicuiseur haute pression Cookeo et l'application MyMoulinex PromoMeilleure Vente n° 1