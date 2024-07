Pourquoi faut-il mette un torchon sur la porte de votre lave-vaisselle ?

Les meilleures solutions pour résoudre certains problèmes ne sont pas toujours celles qui coûtent le plus cher. Si vous possédez un lave-vaisselle, vous avez forcément déjà été confronté à l’un de ses petits inconvénients. Lorsque son cycle est terminé, et que vous rangez votre vaisselle, quelques heures plus tard, il arrive que de l’humidité se soit formée sur la porte. Parfois, si l’eau est très dure chez vous, de petites gouttelettes blanchâtres peuvent apparaître sur les verres, ou sur les couverts. La vaisselle est propre, mais ces traces ne sont pas très agréables et vous êtes souvent obligés d’essuyer, avec un torchon, pour les enlever. Justement, et c’est une astuce que l’on ignore souvent, le torchon pourrait vous permettre de vous éviter la corvée de l’essuyage… Comment est-ce possible ? Je vais tout vous expliquer.

Pourquoi le lave-vaisselle laisse-t-il la vaisselle humide ?

L’humidité sur la vaisselle ne se produit pas sur tous les programmes, notamment ceux qui utilisent une haute température (90 °C). Par exemple, je constate, pour ma part, l’humidité avec le programme Eco que j’utilise la plupart du temps. Mais, l’humidité à l’intérieur peut aussi être due à d’autres facteurs. Ainsi, si vous ouvrez la porte dès la fin du cycle, l’humidité n’a pas le temps de s’échapper, laissant par conséquent la vaisselle humide. Cela peut aussi se produire si votre réservoir de liquide de rinçage est vide, et plus simplement si votre électroménager ne dispose pas fonction séchage évidemment. L’humidité peut aussi être causée par un lave-vaisselle mal chargé dans lequel les éléments se chevauchent, ou encore au système de ventilation qui peut être obstrué ou qui ne fonctionne pas correctement.

Quelle est l’astuce du torchon pour lutter contre l’humidité dans votre lave-vaisselle ?

Un torchon peut être une solution simple et efficace pour sécher plus rapidement la vaisselle dans un lave-vaisselle. Une astuce totalement gratuite et facile à mettre en place, puisque nous disposons tous de torchons dans la cuisine. Concrètement, en absorbant l’humidité, le torchon crée un environnement plus sec à l’intérieur de l’appareil, ce qui facilite un séchage uniforme de votre vaisselle. En d’autres termes, le torchon fera office de déshumidificateur et vous épargnera la corvée de l’essuyage manuel de vos verres pour qu’ils soient étincelants. Attention, il ne s’agit pas de placer un torchon entier dans le lave-vaisselle, cela ne servirait à rien, pas même à laver le torchon. Non, l’astuce ressemble à celle de la feuille de papier pour vérifier l’étanchéité d’un poêle à bois, et la porte du lave-vaisselle sera la pièce maîtresse pour que cette astuce fonctionne.

Comment mettre le torchon en place dans votre lave-vaisselle ?

Pour utiliser cette méthode, prenez un torchon propre et sec, de préférence en microfibre pour son excellente capacité d’absorption. Une fois que le cycle de lavage est terminé, placez le torchon sur le bord supérieur de la porte du lave-vaisselle. Assurez-vous qu’une moitié du torchon pend à l’intérieur de l’appareil et l’autre moitié à l’extérieur, puis refermez la porte. Le torchon va absorber l’humidité et la vapeur d’eau de l’intérieur, empêchant la formation de gouttelettes sur la vaisselle et les parois du lave-vaisselle.

Cela permet à votre vaisselle de sécher plus rapidement et uniformément, transformant ainsi le torchon en un déshumidificateur fait maison, qui ne vous aura absolument rien coûté. Connaissez-vous d’autres astuces en lien avec mon article ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .