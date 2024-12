Airfryer : cet accessoire ultra pratique résout le principal problème des friteuses sans huile

Dans un article test récent, je vous avais parlé de mon expérience avec la friteuse à air Cosori Twinfry. Je n’ai pas changé d’avis quant à la qualité de cet appareil, mais en l’utilisant fréquemment, j’ai pu constater un petit inconvénient. En effet, nettoyer le bac de ma friteuse à air à chaque utilisation était devenu une vraie galère. J’ai donc cherché une solution plus pratique et je suis tombé sur les moules en silicone pour friteuses à air de la marque Dreaku vendu au prix de 21,99 €* les trois. Bien que spécialement conçus pour des appareils comme le Ninja Foodi Flex 10,4 L, ils s’adaptent parfaitement à ma Cosori Twinfry et ils ont changé ma manière d’utiliser ma friteuse à air. Je vous les présente.

Les moules en silicone pour un nettoyage facile

Si vous disposez d’une friteuse à air, sans moules, vous comprendrez aisément les difficultés que l’on rencontre pour nettoyer le « grand bac ». Et, je crois que j’ai trouvé mon bonheur avec ces moules en silicone Dreaku réalisés en matériau de qualité alimentaire, sans BPA, ce qui était un critère essentiel pour moi. Ils sont non seulement résistants à l’huile et antiadhésifs, mais peuvent également supporter des températures jusqu’à 220 °C.

Avec eux, je peux réaliser des plats variés, volumineux, en m’évitant la redoutable corvée du nettoyage. Pour l’entretien, il est effectivement difficile de faire plus simple : il suffit de rincer les moules avec un peu de produit à vaisselle ou de les mettre directement au lave-vaisselle. Fini le calvaire du grattage ou des heures passées à essayer de décrocher des aliments collés au fond du bac !

Et en plus, ils sont polyvalents !

Quand je les ai reçus, je me suis dit qu’ils ressemblaient étrangement à mes moules à gâteaux, en silicone ! Et, en réalité, ils ne se limitent pas à ma friteuse à air chaud, je peux aussi les utiliser dans mon four traditionnel pour cuire des gâteaux, et même dans mon micro-ondes pour des préparations rapides. Le fabricant indique qu’ils peuvent aussi être utilisés pour la cuisson vapeur, mais je n’ai pas testé cette fonctionnalité. En les utilisant pour cuire un gâteau, je n’ai eu aucune mauvaise surprise, leur conception en silicone épais assure une cuisson uniforme des aliments.

Que je fasse des frites croustillantes, des légumes rôtis ou des desserts, je suis toujours ravi du résultat. Le fait qu’ils soient vendus en lot de trois est un autre avantage. Cela me permet de préparer plusieurs plats sans avoir à nettoyer le même moule entre deux utilisations. Je peux, par exemple, cuire des légumes dans un moule et élaborer un dessert dans un autre, tout en gardant ma cuisine bien organisée.

Mon retour d’expérience : un accessoire indispensable

Je ne vais pas y aller par quatre chemins, pour une vingtaine d’euros investis, je ne pourrais plus m’en passer ! Je me demandais si les 2 000 ventes le mois dernier étaient justifiées, et j’ai ma réponse. Si vous devez acheter une friteuse à air chaud, ou en offrir une pour Noël, ajoutez ce petit accessoire vendu 21,99 €*, il se révèlera un avantage certain pour une expérience plus agréable. Et vous, avez-vous déjà testé des accessoires pour votre friteuse à air ? Quel est votre indispensable pour faciliter la cuisson et le nettoyage ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

