Adieu les moucherons dans votre corbeille de fruits avec ces 3 astuces simples et très efficaces

J’ignore si les pluies de ces dernières semaines en Île-de-France sont à l’origine de mes ennuis, mais les limaces ont eu raison de ma persévérance au potager ! Quant aux fruits que j’achète, ce sont les moucherons qui s’en emparent. Cette année, entre les limaces, les escargots, les mouches et les moucherons, ce n’est pas très simple à gérer. En revanche, et c’est tant mieux, je n’ai pas encore aperçu de guêpes ou de frelons asiatiques ! Pour résoudre mon problème des moucherons dans les fruits, j’ai cherché une solution pour leur rendre la vie impossible et qu’ils évitent de prendre mes fruits pour une piste d’atterrissage ! Mais, pourquoi les moucherons envahissent-ils les maisons cette année ? Et, comment éviter que votre corbeille à fruits soit un lieu de villégiature pour ces insectes, pas méchants, mais pénibles ? Je vous explique tout immédiatement.

Pourquoi les moucherons investissent les corbeilles de fruits ?

Les moucherons, également appelés drosophiles ou mouches, sont d’abord, attirés par les sucres, et notamment celui des fruits mûrs ou en décomposition. Le sucre est la principale source d’alimentation des moucherons. De plus, les fruits, lorsqu’ils fermentent, produisent de l’alcool et du dioxyde de carbone, une odeur que les moucherons interprètent comme une invitation à se délecter. Mais, les moucherons utilisent aussi les « pourritures » sur les fruits, pour pondre leurs œufs, et nourrir les larves de ces zones de fruits abîmés. Enfin, la chaleur favorise le mûrissement du fruit, et par conséquent, l’installation des moucherons. Vous l’aurez compris, la première des choses à faire avant de consommer les fruits de votre corbeille est de le laver abondamment à l’eau claire. Surtout si ce dernier présente une zone cotie !

Astuce n° 1 : le bol de vinaigre blanc et le liquide vaisselle !

Le vinaigre blanc est un allié pour le ménage, car il a de grands pouvoirs désinfectants, mais il est aussi un répulsif pour de nombreux nuisibles. L’odeur du vinaigre blanc, que je n’apprécie absolument pas, repousse les moucherons. Pour ce faire, installez simplement un petit récipient rempli de vinaigre blanc additionné de quelques gouttes de liquide vaisselle. Normalement, ils ne devraient plus s’approcher de vos abricots et de vos nectarines sucrés à souhait !

Astuce n° 2 : les bouchons de liège

Les moucherons apprécient particulièrement le vin, mais ils ont une aversion pour le liège. Pour éloigner ces insectes indésirables, placez des bouchons de liège là où ils tendent à apparaître. Par exemple, si les moucherons envahissent votre corbeille de fruits, mettez-y un bouchon de liège coupé en deux. L’odeur de liège se diffusera, repoussant ainsi les moucherons. Et, cerise sur le gâteau, le liège aide également à prolonger la durée de conservation de vos fruits.

Astuce n° 3 : les bâtons de cannelle

La cannelle a de nombreuses vertus médicinales, l’huile essentielle de cannelle fait, par exemple, des merveilles sur les verrues, je peux l’attester ! Mais, l’odeur de la cannelle, et en particulier de la cannelle de Ceylan, provoque la fuite des mouches et des moucherons. Cette odeur, eux, ne la supportent pas ! L’astuce consiste donc à placer un petit récipient dans lequel vous aurez versé de l’huile essentielle de cannelle de Ceylan, ou plus simplement de disposer des bâtons de cannelle entre vos fruits mûrs ! Connaissez-vous d’autres astuces pour faire fuir les moucherons de votre maison ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cannelle Ceylon Épice Bâtons Entiers BIO - Parfait pour les plats sucrés et salés - Cinnamomum Verum pur du Sri Lanka - Cinnamon - Canelle 100g Les bâtons de cannelle de Ceylan exhalent des arômes doux et subtils, presque floraux. Cette note florale aux pointes de fruits et de miel réchauffe le palais à la façon d’un délicieux roulé... Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez