Nous sommes le 27 juin, Journée Mondiale Contre l’Abandon des animaux de compagnie

NON A L’ABANDON ! Pour la seconde année, le 27 juin est la Journée Mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie. L’année dernière, les français ont décroché une médaille bien peu reluisante : celle des champions des abandons d’animaux à l’approche des vacances…

Et cette année, l’afflux d’animaux en refuge présage du pire ! Le but de cette journée est de sensibiliser le grand public aux abandons, mais également de dénoncer cette pratique pourtant passible d’amende de 30000€ et de deux ans d’emprisonnement. Un chien (ou un chat) n’est pas un jouet dont on se débarrasse quand il grandit… Une adoption se réfléchit… Rappelons que les animaux sont des êtres sensibles, au cas où certains l’auraient oublié !

Chaque année, ce sont 100 000 animaux qui sont abandonnés, attachés à un poteau ou déposés aux portes des refuges… Et sur ce chiffre inadmissible, 60 000 se produisent en été ! Pour Reha Hutin, présidente de la Fondation 30 millions d’amis : « C’est le palmarès de la honte. Ça fait 30 ans que l’on redit les mêmes choses chaque été. Il faut taper du poing sur la table et dire ça suffit ! ».

Prenez 4 minutes pour la regarder et vous mettre à la place de ce chien qui subit l’abandon, et les épreuves qui en découlent ! Et rappelez-vous qu’un animal qui arrive à la SPA est un survivant… de l’abandon. Adopter un chien doit être un acte réfléchi, une décision mesurée et non un coup de tête… On prend un animal pour toute la durée de sa vie et non pas du 25 décembre au 1er juillet !

Valérie Pécresse, présidente de la région Ile de France, souhaite mettre en place « un permis d’adopter » ! Un permis gratuit délivré à tout primo-adoptant mais qui serait retiré en cas de maltraitance… Les termes ne sont pas exactement définis mais d’autres députés montent au créneau pour lutter contre les abandons !

Mobilisons-nous tous à l’occasion de cette journée pour que l’abandon d’animaux, véritable fléau et honte de nos sociétés, soit combattu avec force et vigueur !

Photo de couverture fotorince / Shutterstock